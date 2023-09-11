Шварценеггеру срочно сделали операцию – что известно о состоянии 76-летнего актера

Он отправился ко врачам после тренировки.

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер прошел через срочную операцию.

Об этом сообщает TMZ.

Легенда кино отправился ко врачам спустя 2 часа после тренировки в спортзале. Выяснилось, что 76-летний "Железный Арни" повредил локтевой нерв.

Повреждение было серьезным, а потому потребовалось хирургическое вмешательство и операция. К счастью, она была успешной и Шварценеггер чувствует себя гораздо лучше.

Сейчас на его правой руке красуется защитная повязка, наложенная врачами. На некоторое время актеру придется отказаться от тренировок.

Также "Курсор" сообщал, что Шварценеггер своими руками ремонтирует дорогу и говорит, что это "безумие".