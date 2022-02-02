Скончалась итальянская актриса Моника Витти

Итальянская актриса Моника Витти, наиболее известная своими ролями в фильмах Микеланджело Антониони, скончалась в возрасте 90 лет.

«До свидания, Моника Витти, до свидания, королева итальянского кино. Сегодня действительно печальный день, мы потеряли великого артиста и великую итальянку», — говорится в заявлении министра культуры Дарио Франческини.

Об этом сообщает France 24.

Витти приобрела мировую известность благодаря драме 1960 года «L’Avventura» («Приключение»), в которой она играет женщину, которая развлекается с любовником своей пропавшей подруги.

Витти родилась 3 ноября 1931 года, ее настоящее имя Мария Луиза Чечарелли. Она обнаружила свою страсть к театру во время Второй мировой войны, когда она развлекала свою семью куклами, чтобы развеять скуку.

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«Когда падали бомбы, когда нам приходилось укрываться в убежищах, мы с младшим братом создавали маленькие спектакли, чтобы развлечь окружающих», — вспоминала она годы спустя.

После окончания Римской национальной академии драматического искусства в 1953 году она начала свою карьеру в театре, где выделялась своим комическим талантом.

Ее заметил режиссер Антониони, с которым у нее быстро сложились творческие и романтические отношения.

«Мне посчастливилось начать свою карьеру с человеком большого таланта» — сказала Витти в интервью итальянскому телевидению в 1982 году.

Актриса, в последние годы страдала от болезни Альцгеймера.

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