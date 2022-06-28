Скоро в Израиле! Легендарная рок-группа Scorpions

16:55, Сегодня
Культура, Новости партнеров
Группа Scorpions фото
Фото: Marc Theis

9 июля в тель-авивском дворце «Менора Мивтахим» с единственным концертом выступит живая легенда мировой рок-музыки – 57-летняя вечно юная группа Scorpions.

В нашу страну культовая команда прибывает в ходе мирового турне Rock Believer World Tour 2022, стартовавшего в марте в поддержку 19-го студийного альбома группы Rock Believer «Верующий в рок»).

Не расстанусь с рок-н-роллом – буду вечно молодым!

Трудно поверить, но этой команде, старше которой разве что Rolling Stones, скоро исполнится 60! Отцы-основатели Scorpions – гитарист и автор мелодий Рудольф Шенкер и вокалист и автор текстов Клаус Майне.

Концерт Scorpions фото

Sergey Demyanchuck

Рудольф Шенкер на сцене невероятно энергичен: игру на гитаре он сопровождает прыжками, приседаниями, прогибами и прочими трюками, включая «мельницу».

Обычно в конце песни Still Loving You музыкант, присев, целует гриф своей гитары.

Те, кто был на предыдущем израильском концерте группы в «Минора Мивтахим» в 2018 году, хорошо помнят, как в руках Шенкера появлялась рвущаяся из рук «мотоциклетная» гитара с выхлопной трубой, из которой вместе с дымом и искрами гитарист высекал ревущие и стонущие звуки покорившегося его руке хищного зверя.

Концерт Scorpions фото

Sergey Demyanchuck

Как музыкант Шенкер оказал влияние на многих современных гитаристов. Например, лидер группы Megadeth Дэйв Мастейн считает Рудольфа одним из лучших ритм-гитаристов в мире наравне с ним самим, Джеймсом Хетфилдом из «Металлики» и Малькольмом Янгом из AC/DC. А упомянутый Хетфилд называет Шенкера одним из шести своих любимых гитаристов.

В резвости и силе товарищу по группе не уступает и солист «Скорпионов» – Клаус Майне. Вошедший в историю мирового рока, как один из лучших (22 место из 100) метал-вокалистов всех времен по версии американского журнала Hit Parader, Майне и сегодня продолжает успешно держать в напряжении многотысячные стадионы и рвать на части женские сердца запредельными нотами и пронзительными балладами.

Концерт Scorpions фото

Sergey Demyanchuck

Майне принимал участие в записи всех альбомов группы, несмотря на то, что присоединился к Scorpions только через четыре года после основания группы. Всего же в личных и общественных фонотеках по всему миру сегодня хранятся более 100 миллионов копий альбомов группы, что говорит о феноменальном успехе Scorpions у любителей рок-музыки. Пять лет назад, в 2017-м, Scorpions торжественно были введены в «Зал истории хеви-метала».

Рок жив!

Занимая почетное 46 место в списке «Величайших артистов хард-рока» по версии канала VH-1, команда Scorpions остается в авангарде наиболее активно гастролирующих коллективов. Причем не в качестве парадно-выходной галерейно-выставочной группы, паразитирующей на прежних заслугах, а боевой творческой единицей, продолжающей созидать и записывать новый материал.

Несколько месяцев назад, в конце февраля, «Скорпионы» выпустили 19-й по счету студийный альбом, который они назвали «Rock Believer» («Верующий в рок»).

Концерт Scorpions фото

C. Dunnhaupt

Пластинка, выдержанная в лучших традициях глэм-метала 1980-х, была с восторгом встречена изрядно истосковавшейся по настоящему року публикой и получила самые положительные рецензии мировой рок-критики.

Новая работа группы — это мощный гимн року и тем, кто беззаветно ему предан. «Скорпионы» будто напоминают миру, что время не властно ни над ними, ни над классическим хард-роком. Мода приходит и уходит, а они, рок и настоящие рокеры, остаются.

«За прошедшие годы мы много раз слышали, как люди говорят, что рок мертв, — говорят участники группы. — Но по-прежнему есть миллионы верующих в рок по всему миру, которые доказывают, что они не правы. Наши фанаты — лучшие в мире… Мы когда-нибудь увидимся где-нибудь там, потому что мы такие же рок-верующие, как и вы».

Вокруг света за 210 дней

Ровно через месяц после выхода альбома Rock Believer, 26 марта, в Лас-Вегасе стартовал мировой тур группы в его поддержку. Из Штатов Scorpions отправились в Европу.

Там группа выступила в Чехии, Польше, Венгрии, Финляндии, Швейцарии, Германии, Испании и других странах.

В Израиль «Скорпионы» прилетят из Франции.

На единственном концерте легендарной рок-группы Scorpions в Тель-Авиве прозвучат все их лучшие композиции: Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, обновленная Wind of Change и другие хиты из золотого фонда группы, а также абсолютно свежие композиции из нового альбома Rock Believer.

Концерт всемирно известной рок-группы Scorpions состоится 9 июля, в субботу, в 21:00, в зале «Менора Мивтахим», в Тель-Авиве.

Посмотреть приветствие Scorpions здесь: https://youtu.be/vosJpCnOKfE

Билеты https://cursor.kassa.co.il/announce/The-Scorpions

Организаторы гастролей Scorpions в Израиле — Shmuel Zemach LTD – Йоав Цемах и Шрага Бар.

Фото с концерта в Тель-Авиве в 2018 году – Сергей Демьянчук

Фото группы: ©Frank C. Dunnhaupt and ©Marc Theis.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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