Скоро в Израиле! Легендарная рок-группа Scorpions

В нашу страну культовая команда прибывает в ходе мирового турне Rock Believer World Tour 2022, стартовавшего в марте в поддержку 19-го студийного альбома группы Rock Believer «Верующий в рок»).

Не расстанусь с рок-н-роллом – буду вечно молодым!

Трудно поверить, но этой команде, старше которой разве что Rolling Stones, скоро исполнится 60! Отцы-основатели Scorpions – гитарист и автор мелодий Рудольф Шенкер и вокалист и автор текстов Клаус Майне.

Рудольф Шенкер на сцене невероятно энергичен: игру на гитаре он сопровождает прыжками, приседаниями, прогибами и прочими трюками, включая «мельницу».

Обычно в конце песни Still Loving You музыкант, присев, целует гриф своей гитары.

Те, кто был на предыдущем израильском концерте группы в «Минора Мивтахим» в 2018 году, хорошо помнят, как в руках Шенкера появлялась рвущаяся из рук «мотоциклетная» гитара с выхлопной трубой, из которой вместе с дымом и искрами гитарист высекал ревущие и стонущие звуки покорившегося его руке хищного зверя.

Как музыкант Шенкер оказал влияние на многих современных гитаристов. Например, лидер группы Megadeth Дэйв Мастейн считает Рудольфа одним из лучших ритм-гитаристов в мире наравне с ним самим, Джеймсом Хетфилдом из «Металлики» и Малькольмом Янгом из AC/DC. А упомянутый Хетфилд называет Шенкера одним из шести своих любимых гитаристов.

В резвости и силе товарищу по группе не уступает и солист «Скорпионов» – Клаус Майне. Вошедший в историю мирового рока, как один из лучших (22 место из 100) метал-вокалистов всех времен по версии американского журнала Hit Parader, Майне и сегодня продолжает успешно держать в напряжении многотысячные стадионы и рвать на части женские сердца запредельными нотами и пронзительными балладами.

Майне принимал участие в записи всех альбомов группы, несмотря на то, что присоединился к Scorpions только через четыре года после основания группы. Всего же в личных и общественных фонотеках по всему миру сегодня хранятся более 100 миллионов копий альбомов группы, что говорит о феноменальном успехе Scorpions у любителей рок-музыки. Пять лет назад, в 2017-м, Scorpions торжественно были введены в «Зал истории хеви-метала».

Рок жив!

Занимая почетное 46 место в списке «Величайших артистов хард-рока» по версии канала VH-1, команда Scorpions остается в авангарде наиболее активно гастролирующих коллективов. Причем не в качестве парадно-выходной галерейно-выставочной группы, паразитирующей на прежних заслугах, а боевой творческой единицей, продолжающей созидать и записывать новый материал.

Несколько месяцев назад, в конце февраля, «Скорпионы» выпустили 19-й по счету студийный альбом, который они назвали «Rock Believer» («Верующий в рок»).

Пластинка, выдержанная в лучших традициях глэм-метала 1980-х, была с восторгом встречена изрядно истосковавшейся по настоящему року публикой и получила самые положительные рецензии мировой рок-критики.

Новая работа группы — это мощный гимн року и тем, кто беззаветно ему предан. «Скорпионы» будто напоминают миру, что время не властно ни над ними, ни над классическим хард-роком. Мода приходит и уходит, а они, рок и настоящие рокеры, остаются.

«За прошедшие годы мы много раз слышали, как люди говорят, что рок мертв, — говорят участники группы. — Но по-прежнему есть миллионы верующих в рок по всему миру, которые доказывают, что они не правы. Наши фанаты — лучшие в мире… Мы когда-нибудь увидимся где-нибудь там, потому что мы такие же рок-верующие, как и вы».

Вокруг света за 210 дней

Ровно через месяц после выхода альбома Rock Believer, 26 марта, в Лас-Вегасе стартовал мировой тур группы в его поддержку. Из Штатов Scorpions отправились в Европу.

Там группа выступила в Чехии, Польше, Венгрии, Финляндии, Швейцарии, Германии, Испании и других странах.

В Израиль «Скорпионы» прилетят из Франции.

На единственном концерте легендарной рок-группы Scorpions в Тель-Авиве прозвучат все их лучшие композиции: Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, обновленная Wind of Change и другие хиты из золотого фонда группы, а также абсолютно свежие композиции из нового альбома Rock Believer.

Концерт всемирно известной рок-группы Scorpions состоится 9 июля, в субботу, в 21:00, в зале «Менора Мивтахим», в Тель-Авиве.

Посмотреть приветствие Scorpions здесь: https://youtu.be/vosJpCnOKfE

Билеты https://cursor.kassa.co.il/announce/The-Scorpions

Организаторы гастролей Scorpions в Израиле — Shmuel Zemach LTD – Йоав Цемах и Шрага Бар.

Фото с концерта в Тель-Авиве в 2018 году – Сергей Демьянчук

Фото группы: ©Frank C. Dunnhaupt and ©Marc Theis.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting