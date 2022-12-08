СМИ: российский певец Николай Басков едва передвигается из-за болезни

Российские таблоиды сообщают, что эстрадный исполнитель Николай Басков с трудом передвигается самостоятельно и его состояние здоровья оставляет желать лучшего.

Об этом пишут «Аргументы и факты».

Во время съемок новогодней программы «Песня года» Николай Басков вышел на сцену, опираясь на помощников, и прихрамывал. Состояние артиста вызвано операцией, которую он недавно перенес.

Инсайдеры рассказали, что Басков приехал на съемки ближе к полуночи, когда на площадке уже не было журналистов. Он исполнил песню в дуэте с Ларисой Долиной. По просьбе певца, их номер записывали без зрителей и репортеров.

Также было опубликовал видео, на котором видно, как человек, похожий на Баскова, с трудом спускается по лестнице в сопровождении помощника и хромает на одну ногу. Ролик снят после записи новогодней дискотеки «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», где выступил Басков.

В зрительном зале гасили свет, когда певец выходил на сцену и уходил с нее, а во время музыкального номера он не передвигался по сцене. С журналистами он также отказался общаться. Видео снял один из корреспондентов, проникнув на запись программы под видом участника массовки.

Известно, что состояние Баскова якобы ухудшилось после тяжелой операции на ногах.

«Курсор» писал ранее, что в то время, когда многие российские звезды выражают поддержку Украине и выступают против войны, Басков поддержал агрессию своего государства по отношению к мирному населению.