Танатос и Эрос летят — как мотыльки на быка

Вот уже более тридцати лет он работает и экспериментирует на стыке современного танца, физического театра и сценического искусства. Но, конечно, один из главных фактов его творческой биографии — то, что именно Папаиоанну был режиссером-постановщиком церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Афинах и получил за это премию Золотой Крест и Орден Почета. В 2014 он стал хореографом года по версии журнала «Danza&Danza». Его новый спектакль «Transverse Orientation», который впервые был представлен в июне 2021 года на Биеннале танца в Лионе во Франции, уже показан в 30 городах. В апреле 2022 года он приезжает в Тель-Авив и будет представлен в рамках балетной серии Израильской Оперы. Мифы, юмор, обман зрения, обнаженное тело, прекрасный изменчивый мир сюрреализма и абсурда. Игра света, теней, воды, быка и странных сущностей трансформируется в загадочные образы, оставляя свободу для ассоциаций и интерпретаций. Можно удивляться, можно увлечься, и главное – можно задать себе вопросы, разрушая старые модели, создавая новые и пересматривая первоначальные ценности.

Димитрис Папаиоанну говорит, что не считает себя хореографом. Согласны ли вы с этим, зависит от вашего взгляда на танец. Несомненно, однако, то, что он мастерски создает сценические миры и сценические образы, смешивая наготу и мифологию. Также неудивительно, что Папаиоанну дает отсылки на многочисленные произведения искусства за 105 минут «Transverse Orientation» — спектакля, открывающегося появлением на сцене странных черных существ с маленькими сферами вместо голов, с длинными тонкими телами. Картина сменяет картину — иногда в тишине, иногда в сопровождении музыки Вивальди. Эти движущиеся сказочные картины плавно перетекают одна в другую, из них и из штрихов создаются метафоры. Фальшивые младенцы, машущие зрителям, импозантный марионеточный бык и оптическая иллюзия переплетенных конечностей сливаются в коктейль противоречий.

Где еще вы найдете фарс и «Венеру» Боттичелли на одной сцене, задумчивого Минотавра и женщину, зажатую в раскладушке, как в мышеловке? Все это живет вместе в мире Димитриса Папаиоанну, мастера противоречий. Он создает возвышенные картины, а затем заменяет их абсурдом; скрещивая красоту с отвращением, удивлением и комедией.

Папаиоанну уникален в том, что он делает, в живописной точности своих декораций, внезапных волшебных превращениях. При этом Папаиоанну сосредоточился на человеческом теле, которое для него, как для художника, является мерой всех вещей. Он лепит тела своих восьми танцоров и создает поэтический мир, эротический сон, который переходит от чистого изящества и юмора к хаотическим кошмарам. Он смешивает театр, экспериментальную хореографию и перформанс, трансформируя тела и объекты с помощью сценических иллюзий в этом тщательно продуманном, насыщенном визуальном опыте. «Transverse Orientation» — неторопливый спектакль, ода, и при этом — поток изображений, ангелов, демонов, света и музыки.

Папаиоанну дает зрителю возможность задуматься, а сам вновь и вновь создает фантасмагорические существа, будто срисованные с древнегреческих ваз. И заново нарисованные светом: танцовщики тянутся к нему, как мотыльки. А еще на сцене есть вода; танцовщицы становящиеся статуями в этом потрясающем визуальном зрелище, исследующем экзистенциальные темы, мифологию и историю искусства. И еще – жизнь мотыльков: Transverse Orientation — это термин, описывающий поиски света мотыльками, механизм, с помощью которого мотыльки и бабочки всегда поворачиваются к источнику света, или, в данном случае, это стремление людей придать смысл жизни. Сохраняем равновесие, чтобы не сбиться с жизненного пути. Новая работа Димитриса Папаиоанну ведет нас, как мотыльков, к свету.



Родившийся в Афинах в 1964 году, Димитрис Папаиоанну рано получил признание как художник и создатель комиксов, прежде чем занялся исполнительским искусством как режиссер, хореограф, исполнитель, дизайнер декораций, костюмов, грима и освещения. А до того, как начать учиться в Школе изящных искусств в Афинах, он был учеником культового греческого художника Янниса Царучиса. Когда Папаиоанну было 17 лет (а рисовал он с трех лет, будучи вундеркиндом), он нашел адрес Янниса Царучиса и постучал в его дверь. «Он научил меня технике рисования четырьмя красками, которая является критско-византийской техникой», — говорит Папаиоанну. «Это просто английский красный, желтая охра, черный и белый. И это создает огромную точность и экономию средств». Позже он обучался современному танцу у Эрика Хокинса, проводя время в Нью-Йорке, где познакомился с танцовщицей буто Мин Танака.

В 1986 году Папаиоанну основал в Афинах андеграундный театр танца Edafos для своих оригинальных сценических постановок: гибридов физического театра, экспериментального танца и перформанса. В 1993 году спектакль «Медея» ознаменовал выход труппы на большие театральные сцены и стал ее знаковой работой. Компания Edafos просуществовала 17 лет, до 2002 года. С тех пор Папаиоанну создал свыше 30 спектаклей — от камерных постановок до массовых действий с участием тысяч исполнителей, выступая везде — от его знаменитого подземного театра в Афинах до олимпийских стадионов, до Театра де ла Виль в Париже и Олимпийского театра в Виченце.

В 2017 году Папаиоанну поставил «Великий Укротитель» (The Great Tamer), свою первую международную работу по совместному заказу с десятью сопродюсерами, включая Авиньонский фестиваль. (The Great Tamer), и гастролировал с этим спектаклем два с половиной года по 4 континентам, 23 странам и 38 городам. Работа была удостоена специальной премии Europe Theater Prize в Риме в 2017 году, а Папаиоанну номинирован в 2019 году на премию Оливье за ​​«выдающиеся достижения в танце».

В 2018 году Папаиоанну стал первым хореографом, создавшим новую работу для Tanztheater Wuppertal Пины Бауш — «Since She». Там же он познакомился с американской танцовщицей Бреанной О’Мара из ансамбля Пины Бауш, которая стала одной из участниц «Transverse Orientation». Остальные танцовщики были отобраны из 500 кандидатов во время международного кастинга еще в 2019 году. Премьеру «Transverse Orientation» задержала пандемия, но этот балетный спектакль все-таки вышел и показывается по всему миру. В Тель-Авиве он будет представлен апреле этого года в рамках балетной серии Израильской Оперы.

Израильская Опера. Оперный театр имени Шломо Лахата в Тель-Авиве

Пятница, 29 апреля, 13:00

Суббота, 30 апреля, 20:00

Воскресенье, 1 мая, 20:00



Заказ билетов в кассе https://cursor.kassa.co.il/announce/70160

http://www.dimitrispapaioannou.com/

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.