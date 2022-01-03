Топ комедий, которые поднимут настроение

Если вы любите посмотреть фильм и от души посмеяться — этот список пригодится вам.

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

Главные герои фильма застряли во временной петле и каждый день приходят на одну и ту же свадьбу. У них зарождается роман и они принимают решение вместе выбраться из этой ситуации.



«Не смотрите наверх»

Комедия с очень крутым актерским составом и сюжетом. В центре сюжета двое ученых, которые утверждают, что на планету летит опасный астероид, но им никто не верит.



«Шпион»

Главная героиня работает помощницей супершпиона, однако жизнь переворачивается с ног на голову, когда ей приходится заменить его и стать настоящей шпионкой.

«1+1»

Думаем каждый хоть раз видел этот фильм или слышал о нем. История о богатом парализованном мужчине и мужчине из бедного района, который нуждался в работе.

«Красное уведомление»

Новая комедия с Галь Гадот точно понравится многим, ведь и актерский состав и сюжет просто отличные.

Напомним, что ранее «Курсор» публиковал список лучших фильмов с Тимоти Шаламе.

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