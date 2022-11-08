У олимпийской чемпионки Линой Ашрам украли ценные вещи

У 23-летней израильской художественной гимнастки Линой Ашрам украли деньги и документы. Инцидент произошел в Ришон ле-Ционе на парковке.

Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Израиль».

Автомобиль олимпийской чемпионки взломали злоумышленники. В нем была сумка, где Линой Ашрам хранила кошелек с наличными, кредитные карточки, заграничный паспорт и водительское удостоверение.

Знаменитость рассказала, что вернулась к машине и увидела, что окно разбито, а после обнаружила, что воры похитили ее сумку.

Линой Ашрам рассказала позже своим подписчикам в социальной сети, что весьма расстроена из-за того, что воры украли личные документы, ведь их придется восстанавливать, а также выразила непонимание, зачем люди так поступают.

Отметим, что это не первая кража у Линой Ашрам. В январе текущего года у гимнастки похитили ценное ожерелье, полученное ею в память об исторической победе в Токио.

«Курсор» писал ранее, что олимпийская чемпионка Израиля по художественной гимнастике Линой Ашрам объявила о завершении карьеры в возрасте 22 лет, добавив, что она займет тренерскую должность.

Еще мы писали, что спортсменка Линой Ашрам стала первой израильской женщиной, завоевавшей олимпийскую золотую медаль, одержав победу в индивидуальной художественной гимнастике в 2021 году. Она стала третьим в истории израильским олимпийским золотым призером.