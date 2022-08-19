В Израиле найдены кости для предсказывания будущего, которым более двух тысяч лет

Ученые в Израиле обнаружили кости древних животных, которые использовались для предсказания будущего. Также они предназначались для духовной защиты в диком и непредсказуемом древнем мире и были фигурами в игре судьбы, известной как «астрагаломантия».

Об этом пишет Аncient Оrigins.

Отмечается, что Национальный парк Бейт Гуврин-Мареша в центре Израиля, примерно в 13 километрах (8 милях) от Кирьят-Гата, окружает Марешу. Это был важный город в Иудее во времена Первого Храма. Расположенный в Иудейской «Шефеле» (южная низменность), Мареша процветал в библейские времена и на протяжении всего эллинистического периода.

Именно здесь археологи недавно обнаружили коллекцию костей мелких животных. После изучения артефактов было установлено, что они представляют собой фрагменты древней игры. В доисторическом мире все жили по законам богов, веря, что судьбу можно изменить и что на нее можно повлиять с помощью магии, как в «игре» гадания костяшек.

Доктор Ян Стерн из Хайфского университета недавно обнаружил коллекцию костяшек в национальном парке Бейт Гуврин-Мареша. Все они относятся к эллинистическому периоду, примерно 2300 лет назад. Доктор Ли Перри-Гал, зооархеолог Израильского управления древностей, сказал, что коллекция игровых предметов с надписями «уникальна по количеству и качеству».

Как ранее сообщал Курсор, управление древностей Израиля сообщило, что в Рамат-ха-Шароне были обнаружены кухонные принадлежности, большой винный пресс, золотая монета и различные сооружения, относящиеся к византийскому и исламскому периодам.

Отмечается, что город, расположенный всего в нескольких километрах к северу от Тель-Авива. Он был основан в 1922 году. Однако этот район был заселен на столетия раньше, что подтверждают археологические раскопки.