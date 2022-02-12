В сети опубликовали первый трейлер фильма Мир Юрского периода 3

В новом трейлере «Мир Юрского периода: Господство» было показано, что происходит в мире после того, как главные герои освободили динозавров.

Также в трейлере показали возвращение оригинального состава «Парка Юрского периода»: Сэма Нила, Джеффа Голдблюма и Лоры Дерн .

Но трейлер не только о динозаврах. В одной из сцен Лора Дерн возвращается к своей первоначальной роли Элли Саттлер и впервые за много лет встречается с Аланом Грантом в исполнении Сэма Нила .

Эти двое объединяются, чтобы помочь Грэди и Яну Малкольму из Джеффа Голдблюма.

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Многие люди в ужасе от реальной возможности погибнуть в результате нападения динозавра. Вполне возможно, что доктор Алан Грант (Сэм Нил), доктор Элли Сэттлер (Лора Дерн) и доктор Ян Малкольм (Джефф Голдблюм) будут втянуты в эту историю, чтобы помочь сохранить мир.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в сети появились первые кадры из сериала Властелин колец от Amazon.

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