«Vento» – интерактивное семейное шоу о ветре перемен

15:23, Сегодня
Культура
шоу «vento» фото
Фото: Кфир Болотин, Зив Барак

Примерно десятилетие назад по миру с невероятным успехом прокатилось ALUMINIUM SHOW – ошеломляющий перформанс для всей семьи, который получил мировую известность и был сотни раз показан в Израиле и всех крупнейших странах.

Его создатель – талантливый и неимоверно изобретательный артист и продюсер Илан Азриэль, который умеет видеть обычные вещи под другим углом и помогать другим дать волю своей фантазии.

шоу «vento» фото

Кфир Болотин, Зив Барак

В начале этого года Илан Азриэль в сотрудничестве с режиссером Уди Готтшалком представил израильским зрителям свою новую работу – увлекательное, веселое и познавательное шоу «Vento». Новаторское интерактивное представление для всей семьи, которое стимулирует воображение и напоминает, как важно защищать нашу планету.

Земле угрожает глобальное потепление, избыточное потребление и колоссальное количество отходов, загрязняющих природу. Один из самых распространенных видов мусора – это одноразовые пластиковые пакеты. Если соединить все пластиковые пакеты вместе, ими можно будет обернуть земной шар 4200 раз! Каждую секунду в мире используется и выбрасывается 160 000 таких пакетов. Ветры разносят их по суше и сбрасывают в воду, и сегодня остатки пластика находят на полюсах и на экваторе, в желудках животных и рыб и даже в стратосфере.

Главный герой шоу, именем которого оно и названо, – Венто, нужный человек в нужное время. Чтобы спасти мир от природных катаклизмов и ущерба, причиняемого деятельностью людей, он пересекает моря и континенты, погружается в глубины океана и даже взмывает в космос.

шоу «vento»

Кфир Болотин, Зив Барак

Вместе с Венто в захватывающее путешествие отправляются и зрители – с помощью десятков вентиляторов и нагнетателей воздуха, сотен использованных пластиковых полотнищ и пакетов, которые были раскроены, сшиты и склеены вручную для создания потрясающих образов и фигур.

«Идея этого шоу зародилась во время первого карантина в эпидемию коронавируса, когда мы, как и многие другие семьи в Израиле, каждую неделю делали десятки заказов в супермаркетах с доставкой на дом. Поэтому у нас дома скопилось огромное количество пластиковых пакетов, что с одной стороны заставило меня задуматься об экологическом ущербе, который мы наносим планете, а с другой стимулировало мою творческую фантазию, – рассказывает Илан Азриэль. – В результате появился «Vento».

Я начал клеить, проглаживать утюгом, тестировать этот материал всеми возможными способами, проверять, как действует на нейлоновые пакеты дуновение воздуха из вентилятора. И увидел, что материал оживает…»

Остроумная изобретательность авторов, сочетание музыки, движения, световых эффектов, разнообразных персонажей и воздушных потоков на сцене создают гипнотическое зрелище, которое приводит в восторг зрителей всех возрастов. Но вместе с тем вызывает глубокие мысли о будущем нашей планеты.

шоу «vento»

Кфир Болотин, Зив Барак

«Vento» поражает воображение зрителей еще до начала шоу, как только они переступают порог фойе, где проходит занимательная выставка на тему устойчивого развития и можно рассмотреть подсвеченный макет земного шара. И удерживает их внимание до самого последнего момента 70-минутного представления, в процессе которого Венто и два его помощника увлекают весь зал в свое бурное путешествие, демонстрирующее, что дорога к переменам в мире находится в наших руках и в руках наших детей.

Декламация: Эли Горенштейн

Участники: Лиор Даниэль, Лана Йохин, Сефи Самуэль, Тамир Ракушкин, Игаль Тамир

Создатель и художественный руководитель: Илан Азриэль // Сценарий и режиссура: Уди Готтшалк и Илан Азриэль

Сайт шоу: ventoshow.com

шоу «vento»

Кфир Болотин, Зив Барак

Шоу «Vento»  будет показано в ноябре-декабре в разных городах страны:

8 ноября, вторник, в 17:30 – Ашкелон, «Гейхал а-тарбут»

19 ноября, суббота, в 10:00 и 12:30 – Гиватайм, «Театрон Гиватайм»

30 ноября, среда, в 17:00 – Иерусалим, «Театрон Иерушалаим»

В дни праздника Ханука:

17 декабря, суббота, в 11:00 – Герцлия, Центр сценических искусств

20 декабря, вторник, в 10:00 – Тель-Авив, Музей искусств, зал «Реканати»

21 декабря, среда, в 10:30, 12:30 и 16:00 – Кирьят-Моцкин, «Гейхал а-театрон»

22 декабря, четверг, в 16:00 и 18:30 – Беэр-Шева, Центр сценических искусств

26 декабря, понедельник, в 16:00 – Тель-Авив, Музей искусств, зал «Реканати»

Билеты в кассе «Браво»: https://cursor.kassa.co.il/announce/70443 

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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