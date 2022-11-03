«Vento» – интерактивное семейное шоу о ветре перемен

Примерно десятилетие назад по миру с невероятным успехом прокатилось ALUMINIUM SHOW – ошеломляющий перформанс для всей семьи, который получил мировую известность и был сотни раз показан в Израиле и всех крупнейших странах.

Его создатель – талантливый и неимоверно изобретательный артист и продюсер Илан Азриэль, который умеет видеть обычные вещи под другим углом и помогать другим дать волю своей фантазии.

В начале этого года Илан Азриэль в сотрудничестве с режиссером Уди Готтшалком представил израильским зрителям свою новую работу – увлекательное, веселое и познавательное шоу «Vento». Новаторское интерактивное представление для всей семьи, которое стимулирует воображение и напоминает, как важно защищать нашу планету.

Земле угрожает глобальное потепление, избыточное потребление и колоссальное количество отходов, загрязняющих природу. Один из самых распространенных видов мусора – это одноразовые пластиковые пакеты. Если соединить все пластиковые пакеты вместе, ими можно будет обернуть земной шар 4200 раз! Каждую секунду в мире используется и выбрасывается 160 000 таких пакетов. Ветры разносят их по суше и сбрасывают в воду, и сегодня остатки пластика находят на полюсах и на экваторе, в желудках животных и рыб и даже в стратосфере.

Главный герой шоу, именем которого оно и названо, – Венто, нужный человек в нужное время. Чтобы спасти мир от природных катаклизмов и ущерба, причиняемого деятельностью людей, он пересекает моря и континенты, погружается в глубины океана и даже взмывает в космос.

Вместе с Венто в захватывающее путешествие отправляются и зрители – с помощью десятков вентиляторов и нагнетателей воздуха, сотен использованных пластиковых полотнищ и пакетов, которые были раскроены, сшиты и склеены вручную для создания потрясающих образов и фигур.

«Идея этого шоу зародилась во время первого карантина в эпидемию коронавируса, когда мы, как и многие другие семьи в Израиле, каждую неделю делали десятки заказов в супермаркетах с доставкой на дом. Поэтому у нас дома скопилось огромное количество пластиковых пакетов, что с одной стороны заставило меня задуматься об экологическом ущербе, который мы наносим планете, а с другой стимулировало мою творческую фантазию, – рассказывает Илан Азриэль. – В результате появился «Vento».

Я начал клеить, проглаживать утюгом, тестировать этот материал всеми возможными способами, проверять, как действует на нейлоновые пакеты дуновение воздуха из вентилятора. И увидел, что материал оживает…»

Остроумная изобретательность авторов, сочетание музыки, движения, световых эффектов, разнообразных персонажей и воздушных потоков на сцене создают гипнотическое зрелище, которое приводит в восторг зрителей всех возрастов. Но вместе с тем вызывает глубокие мысли о будущем нашей планеты.

«Vento» поражает воображение зрителей еще до начала шоу, как только они переступают порог фойе, где проходит занимательная выставка на тему устойчивого развития и можно рассмотреть подсвеченный макет земного шара. И удерживает их внимание до самого последнего момента 70-минутного представления, в процессе которого Венто и два его помощника увлекают весь зал в свое бурное путешествие, демонстрирующее, что дорога к переменам в мире находится в наших руках и в руках наших детей.

Декламация: Эли Горенштейн

Участники: Лиор Даниэль, Лана Йохин, Сефи Самуэль, Тамир Ракушкин, Игаль Тамир

Создатель и художественный руководитель: Илан Азриэль // Сценарий и режиссура: Уди Готтшалк и Илан Азриэль

Сайт шоу: ventoshow.com

Шоу «Vento» будет показано в ноябре-декабре в разных городах страны:

8 ноября, вторник, в 17:30 – Ашкелон, «Гейхал а-тарбут»

19 ноября, суббота, в 10:00 и 12:30 – Гиватайм, «Театрон Гиватайм»

30 ноября, среда, в 17:00 – Иерусалим, «Театрон Иерушалаим»

В дни праздника Ханука:

17 декабря, суббота, в 11:00 – Герцлия, Центр сценических искусств

20 декабря, вторник, в 10:00 – Тель-Авив, Музей искусств, зал «Реканати»

21 декабря, среда, в 10:30, 12:30 и 16:00 – Кирьят-Моцкин, «Гейхал а-театрон»

22 декабря, четверг, в 16:00 и 18:30 – Беэр-Шева, Центр сценических искусств

26 декабря, понедельник, в 16:00 – Тель-Авив, Музей искусств, зал «Реканати»

Билеты в кассе «Браво»: https://cursor.kassa.co.il/announce/70443

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting