Впервые в Израиле: один из старейших симфонических коллективов Европы – Филармонический оркестр Загреба

В сентябре в Израиль с единственный концертом приезжает знаменитый Загребский Филармонический оркестр. В исполнении лучшего оркестра Хорватии под управлением дирижера Давида Рунца и при участии Марии Видович (сопрано) прозвучат произведения известных хорватских композиторов и Девятая симфония («Из Нового Света») Антонина Дворжака.

Вот уже полтора столетия Филармонический оркестр Загреба является ведущим популяризатором музыкального искусства не только в городе, в котором был создан, но и во всей Хорватии. Оркестр также выполняет почетную миссию, представляя свою страну по всему миру.

История оркестра началась более 150 лет назад, в 1871 году, когда Иван Зайц, хорватский композитор, дирижер и педагог, а на тот момент — директор и главный дирижер Загребской оперы, основал в своем театре инструментальный ансамбль. Поворотным историческим событием в музыкальной истории Загреба стало исполнение в 1916 году произведений молодых хорватских композиторов, в частности музыки Доры Пеячевич. После Первой мировой войны именно из музыкантов оперного ансамбля и оркестра оперного театра был официально создан Филармонический оркестр. 3 октября 1920 года он начал свою профессиональную деятельность и приобрел то имя, которое носит до сих пор. Выступления оркестра в крупных городах Восточной и Западной Европы и Соединенных Штатов Америки принесли ему заслуженную национальную и международную славу.

Мировому признанию оркестра в немалой степени способствовало его сотрудничество с выдающимися дирижерами, среди которых Бруно Вальтер, Клеменс Краус, Феликс Вейнгартнер, Рафаэль Кубелик, Леопольд Стоковский, Малколм Сарджент, Игорь Маркевич, Кирилл Кондрашин, Геннадий Рождественский, Станислав Скровачевский, Зубин Мета, Пауль Клецки, Отмар Суитнер, Жан Мартинон, Вацлав Нойман и Джон Барбиролли. Оркестр также концертировал под управлением композиторов Игоря Стравинского, Аарона Копленда и Лукаса Фосса.

Впечатляет и список великих солистов, которые выступали с Загребским Филармоническим оркестром: Иегуди Менухин, Антонио Янигро, Мстислав Ростропович, Леонид Коган, Лучано Паваротти, Иво Погорелич, Монсеррат Кабалье, Александр Рудин, Дэвид Гарретт, Юлиан Рахлин, Шломо Минц, Миша Майский и многие другие.

Загребский Филармонический оркестр играет настолько значимую культурную роль в жизни своего государства, что по случаю его 150-летия Почта Хорватии выпустила специальную памятную марку.

Оркестр уделяет особое внимание приобщению к классической музыке юных слушателей. Фестиваль «Неделя музыки для детей и молодежи» ежегодно привлекает большое количество публики всех возрастов в Концертный зал Ватрослава Лисинского своими интерактивными музыкальными проектами.

Важную роль в деятельности оркестра играет его традиционное сотрудничество с Музыкальной академией Загреба, которое позволяет молодым музыкантам проявить себя на большой концертной сцене и доказать, что они достойны стать участниками оркестра.

На протяжении десятилетий Загребский Филармонический оркестр поддерживал и стимулировал хорватское музыкальное творчество, исполняя и записывая многочисленные произведения хорватских композиторов. Оркестр также проявляет особую заботу о молодых талантливых солистах и ​​вручает лучшим из них награду «Молодой музыкант года». Оркестр открыл двери для всех, кто интересуется его творчеством, организовав День открытых дверей под девизом «Узнать оркестр — значит полюбить его».

Загребский Филармонический оркестр может похвастаться завидной дискографией, альбомами, выпущенными авторитетными хорватскими и международными звукозаписывающими компаниями (Virgin Classics, Deutsche Grammophon, Naxos, Parma Recordings, Oehms Classics). Его грамзаписи получили множество наград, таких, как хорватская музыкальная премия Porin.

В 2017 и 2018 годах Загребский Филармонический оркестр получал почетную премию Загреба как знак высокого общественного признания вклада оркестра в культурную жизнь города и его выдающихся заслуг в продвижении музыки и культуры.

Давид Рунц — главный дирижер и музыкальный руководитель Загребского Филармонического оркестра с января 2021 года, в этой должности он пробудет еще три предстоящих сезона. Кроме этого, с 2017 года он является главным дирижером Польской Королевской оперы. Давид получает все большее признание во всем мире благодаря своей элегантной технике, тщательной проработке сложных партитур, эмоциональности и ярким запоминающимся выступлениям.

Его творческая карьера началась сразу после окончания Варшавского Университета Фредерика Шопена — в 2016 году он дирижировал Варшавским Филармоническим оркестром, а также был приглашенным дирижером многих оркестров в Польше.

Он также работает в мире кино, под его руководством была записана музыка известного польского композитора Збигнева Прайснера к нескольким фильмам.

В 2018 году он получил приз зрительских симпатий на конкурсе дирижеров, проходившем в Гонконге, а также завоевал большое количество наград на конкурсах дирижеров в родной Польше. Давид Рунц преподает в Университете Фредерика Шопена в Варшаве и недавно получил степень доктора музыки и дирижирования.

Мария Видович — хорватская певица-сопрано, сделавшая блестящую международную карьеру. Она выступала в самых известных концертных залах мира, таких, как знаменитый Musikverein в Вене, Gasteig в Мюнхене, Opere Bellas Artes в Мехико и на престижных фестивалях в США и Южной Америке.

Мария училась в Академии в городе Вараждин в Хорватии, а завершила музыкальное образование в магистратурах Вены и Штутгарта. Она исполняет ведущие партии на европейских оперных сценах, выступает с сольными концертами, ​​исполняя музыку хорватских композиторов. Кроме того, она преподает вокал в различных учебных заведениях.

В 2021 году Видович впервые выступила с Загребским Филармоническим оркестром, который с тех пор еще несколько раз приглашал ее участвовать в своих вечерах.

В программе:

Первое отделение

Гимн Израиля

Гимн Хорватии

Марк Лаври — Хора из симфонической поэмы «Эмек», op. 45

Иво Йосипович — Samba de Camera для струнного оркестра

Дора Пеячевич – Verwandlung (Metamorphosis) для сопрано (в оригинале — для альта) и оркестра, оp. 37b

Дора Пеячевич – Liebeslied (Love Song) для сопрано (в оригинале — для альта) и оркестра, op. 39

Иван Зайц — ария Елены из оперы «Никола Шубич Зриньски»

Второе отделение

Антонин Дворжак — Симфония № 9 ми минор, «Из Нового Света»

Единственный концерт Филармонического оркестра Загреба состоится на исходе субботы 17 сентября 2022 года, в 21.00, в зале «Генри Краун» Иерусалимского Театра.

Адрес: ул. Давида Маркуса, 20, Иерусалим

Билеты субсидированы, от 90 до 110 шекелей. Концерт проходит при поддержке правительства Хорватии.

Билеты здесь: https://bit.ly/3zWC2ge или в кассе зала.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting