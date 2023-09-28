Звезда "Гарри Поттера" впервые стала мамой и показала малыша

Актриса поблагодарила акушеров за помощь во время родов и мужа Эндрю, который ее поддерживал.

32-летняя британская актриса Бонни Райт, более известная по роли Джинни в приключенческих фильмах о "Гарри Поттере", впервые стала мамой и поделилась с поклонниками своей радостью.

Первую фотографию новорожденного сына знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Актриса рассказала, что роды проходили не в больнице, а дома. Вместе с ней были акушеры, оказывающие ей помощь в процессе родов, а также ее супруг Эндрю, к которому она прижималась и чувствовала сильную поддержку. Сын пары появился на свет 19 сентября, они назвали его Элио Оушен Райт Лококо.

Бонни Райт опубликовала фотографию, на которой их первенец нежно спит в своей кроватке, укрытый пледом в полосатой шапочке и костюмчике. Она написала, что вместе с мужем очень счастливы от того, что в их жизни появилось это солнышко.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений BONNIE WRIGHT (@thisisbwright)

"Курсор" писал ранее, что 53-летняя всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл поделилась с поклонниками радостной новостью — она во второй раз стала мамой. У нее родился сын, но имя новорожденного звезда раскрывать не стала.

Еще мы писали, что израильская знаменитость, победительница одного из сезонов реалити-шоу "Большой Брат" Шай Мика скоро впервые станет мамой. Она с мужем Маором Вейцманном с нетерпением ждут прибавления в семье.