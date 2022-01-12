Отчет: Около трети израильтян отказываются принимать таблетки от COVID-19

По мнению экспертов, люди считают, что таблетки от коронавируса, как раньше вакцины, в данный момент — недостаточно проверенный препарат.

Примерно каждый третий израильтянин, которому компания Pfizer предложила лечение таблетками Паксловида COVID-19, отказался от приема препарата, сообщается во вторник.

Об этом пишет Times of Israel.

Израиль начал раздавать первые таблетки от коронавируса пациентам из группы риска в воскресенье. В ходе испытаний было установлено, что Паксловид очень эффективен в предотвращении тяжелого течения болезни.

12 канал новостей сообщил, что около 1000 человек начали принимать таблетки. Но около 400 человек отказались принимать таблетки, несмотря на то, что имеют на это право.

Из-за ограниченных первоначальных поставок таблетки в настоящее время могут получить только пациенты, относящиеся к группе высокого риска.

Дорон Нетцер из компании Clalit Health Services сообщил телеканалу, что в его организации по поддержанию здоровья примерно половина из тех, кому предлагались таблетки, отказались от их приема.

«Когда мы изучаем этот вопрос, выясняется, что большинство людей считают, что их болезнь протекает в легкой форме, и поэтому, несмотря на то, что они находятся в группе высокого риска, они отказываются от лечения».

Как и в случае с вакцинами, такое отношение может быть связано с приемом нового и, по мнению некоторых людей, недостаточно проверенного препарата (хотя в докладе не говорится о том, была ли какая-либо связь между статусом вакцинации людей и их отношением к таблеткам).

Курсор ранее писал, что эксперты допускают, что обнаружение варианта Дельтакрон связано с ошибкой лаборатории. В понедельник эксперты заявили, что предполагаемая гибридная мутация коронавируса, получившая название «Дельтакрон», которая, как сообщается, обнаружена в кипрской лаборатории, скорее всего, является результатом лабораторной ошибки, а не новым тревожным вариантом.

Кроме того, Pfizer и Moderna готовят вакцину против Омикрона. Бурла говорит, что вакцина также будет нацелена на другие штаммы, циркулирующие в настоящее время. Бурла не знает, есть ли потребность в четвертом бустере, но Pfizer все равно подготовит дозы для стран, которые хотят, чтобы он был готов. Он говорит, что Pfizer проведет эксперименты, чтобы определить, нужна ли еще одна доза.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.