Акционеры Twitter подали в суд на Илона Маска

Бывшие акционеры Twitter подали в суд иск на Илона Маска в связи с задержкой разглашения о приобретении им акций компании, что привело к искусственному занижению цен.

Во вторник акционеры Twitter подали в суд на Илона Маска, который вовремя не сообщил о приобретении 9,2% акций компании.

Бывшие акционеры во главе с Марком Раселлой обвиняют Маска, поскольку по его вине пропустили повышение цены на акции

В федеральный суд Манхэттена, США, подан коллективный иск на Маска, исполнительного директора компании Tesla, который путем «введения в заблуждение» не сообщил об инвестициях в Twitter до 24 марта, как было необходимо по требованиям федерального законодательства.

После того, как Маск с опозданием заявил о своем вложении, акции Twitter показали рост на 27% 4 апреля, до $49,97. Инвесторы по всему миру следят за движением активов Маска, используя их как подсказку к вложению в перспективные компании.

Раселла считает, что отсрочка данных о покупке акций позволила Маску купить по заниженной цене больше акций Twitter.

Согласно американскому законодательству, о покупке 5 % акций и выше необходимо отчитываться в течение 10 дней, то есть в случае Маска — до 24 марта. Адвокат Маска не дал комментариев.

Ранее «Курсор» сообщал, что Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter. Илон Маск объявил о том, что приобрел почти 10 процентов акций компании Twitter. Интересно, что всего неделю назад он критиковал платформу, усомнившись в свободе слова на сайте.

Курсор ранее писал, что Илон Маск думает над созданием платформы для новой социальной сети. Во время общения с пользователями в Twitter, Маску задали вопрос о том, думали ли он создать платформу для социальных сетей, которая состоит из алгоритма с открытым исходным кодом. Также чтобы в этой платформе приоритет отдавался свободе слова и отсутствию пропаганды.