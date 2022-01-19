БАПОР запрашивает финансирование в размере 1,6 млрд долларов

Глава БАПОР говорит, что организация испытывает «хронический» дефицит бюджета и нуждается в средствах.

Агентство ООН по делам «палестинских беженцев», БАПОР, во вторник объявило о призыве выделить 1,6 миллиарда долларов для борьбы с «хроническим» дефицитом бюджета.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Хронический дефицит бюджета агентства угрожает средствам к существованию и благополучию палестинских беженцев, которых обслуживает БАПОР, и представляет серьезную угрозу для способности агентства поддерживать услуги», — сказал глава агентства Филипп Лаззарини в заявлении.

США, которые ранее были крупнейшим донором БАПОР, сократили финансирование агентства на целых 300 миллионов долларов в 2018 году, когда президентом был Дональд Трамп.

Однако администрация Байдена объявила о намерении возобновить помощь БАПОР, а также другую помощь Палестинской автономии, которая была приостановлена администрацией Трампа.

Несмотря на то, что Байден восстановил финансирование агентства, БАПОР заявило, что по-прежнему испытывает трудности. В ноябре оно предупредило, что столкнулось с «угрозой существования» из-за нехватки бюджетных средств.

Созданное в 1949 году, БАПОР оказывает помощь более чем трем миллионам из пяти миллионов зарегистрированных «палестинских беженцев» в Иордании, Ливане, Сирии и на территориях, закрепленных за Палестинской автономией.

Курсор ранее писал, что США выделили 99 миллионов долларов палестинскому агентству по делам беженцев. В четверг США объявили, что направят 99 миллионов долларов в орган ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, тем самым поддержав агентство, испытывающее нехватку средств.

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