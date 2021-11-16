Илон Маск продал акций Tesla на миллиард долларов

Основатель и генеральный директор Tesla Inc. Элон Маск еще больше сократил свою долю в компании. За день до этого он продал акции еще на 930 миллионов долларов.

Маск продал более 934 тысячи акций Tesla 15 ноября, согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Всего было продано 7,23 миллиона акций на сумму 7,83 миллиарда долларов с 8 ноября, когда провел опрос в Twitter о продаже 10% своих акций Tesla.

На прошлой неделе Маск владел более чем 17% акций Tesla, его доля оценивалась более чем в 200 миллиардов долларов, а его 10% от его количества акций — почти в 21 миллиард долларов.

По оценкам Market Watch, Маску придется продать около 9,77 млн акций Tesla, чтобы полностью реализовать 10% акций.

Курсор уже писал, что Tesla обесценилась на 175 миллиардов долларов после твита Маска о распродаже акций. По оценке Tesla, компания потеряла почти 175 миллиардов долларов, что стало самым большим двухдневным падением за 14 месяцев, поскольку рост акций потерял импульс на фоне множества негативных новостей.

Также мы писали, что Илон Маск заявил о невозможности уничтожения криптовалюты. Комментируя строгие запреты Китая на криптовалюты, бизнесмен сказал, что уничтожить криптовалюту невозможно, но правительства могут замедлить ее распространение.

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