Министерство внутренних дел продолжает выдавать продуктовые карточки для тех граждан, которым они необходимы. Соответствующие критериям израильтяне будут получать эти карточки автоматически, без необходимости подавать отдельное заявление. Курьеры доставляют их прямо на дом.
Об этом пишет "Детали".
Однако МВД призывает тех, кто соответствует условиям, но не получил уведомление от организаций, ответственных за распространение карточек, связаться с социальными службами местных властей.
Распространением продуктовых карточек занимаются две организации:
«Эшель Хабад» (южная Израиль, Иерусалим, Центральный округ, Иудея и Самария). Телефон: 077-7711174 (предоставление информации только на иврите).
«Питхон лев» (Тель-Авив, Хайфа, Северный округ). Телефон для проверки статуса: 073-2088553. Телефон для активации карты: 073-2088472.
Право на получение продуктовых карточек имеют следующие категории граждан:
Речь идет о гражданах, чей доход не превышает следующих уровней:
Эти нуждающиеся граждане могут подать специальное заявление в местную мэрию до 22 октября, чтобы получить продуктовые карточки.
Ранее стало известно, кому будут положены «продуктовые карточки Дери».