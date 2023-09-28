В МВД объяснили, кто может рассчитывать на продуктовую карточку.

Министерство внутренних дел продолжает выдавать продуктовые карточки для тех граждан, которым они необходимы. Соответствующие критериям израильтяне будут получать эти карточки автоматически, без необходимости подавать отдельное заявление. Курьеры доставляют их прямо на дом.

Об этом пишет "Детали".

Однако МВД призывает тех, кто соответствует условиям, но не получил уведомление от организаций, ответственных за распространение карточек, связаться с социальными службами местных властей.

Распространением продуктовых карточек занимаются две организации:

«Эшель Хабад» (южная Израиль, Иерусалим, Центральный округ, Иудея и Самария). Телефон: 077-7711174 (предоставление информации только на иврите).

«Питхон лев» (Тель-Авив, Хайфа, Северный округ). Телефон для проверки статуса: 073-2088553. Телефон для активации карты: 073-2088472.

Право на получение продуктовых карточек имеют следующие категории граждан:

Жители Израиля, получающие скидку на муниципальный налог не менее 70 процентов.

Пенсионеры, получающие социальные доплаты к пенсии по старости, пособия по случаю потери кормильца или пособия по инвалидности, полученного в результате травмы на работе.

Лица, получающие алименты в дополнение к пособию по обеспечению прожиточного минимума от Службы национального страхования.

Лица, получающие пособие по обеспечению прожиточного минимума от Службы национального страхования.

Лица, удовлетворяющие критериям "нуждающегося пережившего катастрофу".

Речь идет о гражданах, чей доход не превышает следующих уровней:

Один человек – 2958 шекелей;

Два – 4438 шекелей;

Три – 5148 шекелей;

Четыре – 5856 шекелей;

Пять – 7446 шекелей;

Шесть – 9036 шекелей;

Семь – 12 220 шекелей;

Восемь – 14 048 шекелей;

Девять – 15 876 шекелей;

Десять и более – 1764 шекеля на человека.

Эти нуждающиеся граждане могут подать специальное заявление в местную мэрию до 22 октября, чтобы получить продуктовые карточки.

Ранее стало известно, кому будут положены «продуктовые карточки Дери».