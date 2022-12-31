На сколько упал биткойн в 2022 году

Цена биткойна упала более чем на 60% по итогам 2022 года.

Об этом информирует портал Open for Business.

Отмечается, что в конце декабря криптовалюта находилась на отметке около $16,500 тыс. по сравнению с историческим максимумом на уровне почти $70 тыс., который был достигнут в ноябре 2021 года.

Поддержку биткойну в 2021 году оказал приток капитала на рынки и крайне низкие или нулевые процентные ставки. Тогда эксперты даже сравнивали биткойн с золотом.

Между тем скачок инфляции в 2022 году и ужесточение финансовых условий спровоцировали крах рынка криптовалют.

Распродажа усилилась сначала на фоне обвала стейблкойна TerraUSD, а затем после банкротства криптовалютной биржи FTX, второй по величине в мире.

Как сообщал Курсор, 21 декабря стоимость первой криптовалюты выросла: за два часа биткоин подорожал на 2 тысячи долларов.

По мнению известного эксперта Тона Вайса, в ближайшем будущем курс Биткоина может упасть до 20 тысяч долларов. Более того, аналитик прогнозирует еще одно сокращение вдвое в начале 2024 года.

Курсор уже писал, что стоимость Биткоина впервые в истории достигла отметки в 68 тысяч долларов. За последние пять дней ведущие держатели первой криптовалюты увеличили свои вложения в биткоины на 2,8 миллиарда долларов. За этот период инвесторы купили 43 тысячи биткоинов.

Шуточная монета SHIB обогнала по росту Биткоин и другие ведущие криптовалюты. Согласно данным, представленными аналитической платформой CoinMarketCap, за последние 24 часа токен вырос на 21,83%, вернув себе статус одного из самых быстрорастущих альткоинов(любая альтернативная криптовалюта кроме Биткоина).