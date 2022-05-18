ООН: война в Украине станет причиной замедления роста экономики во всем мире

Организация Объединенных Наций считает, что в 2022 году мировая экономика вырастет всего на 3,1 процента. Однако это не финальный прогноз, так как он может ухудшиться из-за войны в Украине.

Организация Объединенных Наций значительно понизила прогноз роста мировой экономики в этом году с 4% до 3,1%, заявив, что война в Украине вызвала рост мировых цен на продовольствие и сырьевые товары и усилила инфляционное давление, подорвав хрупкое восстановление после пандемии COVID-19.

В прогнозе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам на середину 2022 года говорится, что снижение перспектив роста имеет широкую основу, включая крупнейшие экономики мира — США, Китай и, в первую очередь, Европейский Союз — и большинство других развитых и развивающихся стран.

В докладе «Мировое экономическое положение и перспективы» также предупреждается, что текущий прогноз в 3,1% «сталкивается со значительными рисками снижения из-за дальнейшего усиления войны в Украине и возможных новых волн пандемии».

В докладе говорится, что в большинстве стран Ближнего Востока рост экономики ускорится благодаря росту цен на энергоносители, однако в Израиле, Иордании, Турции и Палестине темпы роста значительно замедлятся.

Темпы экономического роста в регионе в целом снизятся с 6,1% в 2021 году до 4,5% в этом году и 3,6% в 2023 году, говорится в докладе.

Курсор также писал, что цены на жилье в Израиле выросли на 16,3% за последний год. Правительства уже более десяти лет обещают снизить постоянно растущие цены на жилье. Непомерно высокая стоимость жилья сделала его недоступным для многих израильтян, в результате чего пострадал средний класс.