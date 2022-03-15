Россия перестала экспортировать зерно из-за внутреннего дефицита

Пресс-служба правительства рф заявляет, то Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргыстан не смогут импортировать зерновые культуры из россии из-за возможного дефицита внутри страны.

Россия вводит временный запрет на экспорт зерна, основным поставщиком которого она является, в четыре страны бывшего СССР, чтобы обеспечить внутренние поставки и избежать скачка цен.

«Россия вводит временный запрет на экспорт зерна в страны Евразийского экономического союза», — говорится в заявлении пресс-службы правительства.

ЕАЭС — это возглавляемый москвой* торговый клуб бывших советских республик, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и россия.

Российское правительство также заявляет, что прекратит экспорт «белого и тростникового сахара-сырца в третьи страны».

Ограничения на экспорт зерна истекают 30 июня, а сахара — 31 августа, заявило правительство, добавив, что это решение было принято «для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений».

Западные страны ввели ряд санкций против россии из-за ее вторжения в Украину, которые затрудняют импорт товаров в страну.

В течение нескольких дней некоторые российские супермаркеты ввели ограничения на покупку некоторых продуктов, включая сахар.

Курсор ранее писал, что Генсек ООН заявил, что война с Украиной станет экономической катастрофой для развивающихся стран. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался в понедельник о войне россии в Украине как о катастрофе для мировой экономики, особенно для развивающихся стран. В числе основных опасностей — резкий рост цен на продовольствие и топливо.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!