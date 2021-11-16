Стоимость Биткоина рухнула на 10 процентов за сутки

Биткоин падает вторые сутки к ряду, и в моменте его стоимость падала до 59 тысяч долларов.

Биткоин упал более чем на десять процентов 16 ноября, согласно данным платформы CoinGecko. Самая популярная криптовалюта упала до $59 377.

За неделю биткоин потерял около 12 процентов, а его общая рыночная стоимость составляет 1,1 триллиона долларов.

Цена биткоина падает на фоне растущих сообщений о том, что Китай готовит новые ограничения на криптовалюты. Одна из новых мер — введение более высоких цен на электроэнергию для компаний, которые продолжают игнорировать запрет правительства на майнинг биткоинов.

Курсор уже писал, что стоимость Биткоина впервые в истории достигла отметки в 68 тысяч долларов. За последние пять дней ведущие держатели первой криптовалюты увеличили свои вложения в биткоины на 2,8 миллиарда долларов. За этот период инвесторы купили 43 тысячи биткоинов.

Шуточная монета SHIB обогнала по росту Биткоин и другие ведущие криптовалюты. Согласно данным, представленными аналитической платформой CoinMarketCap, за последние 24 часа токен вырос на 21,83%, вернув себе статус одного из самых быстрорастущих альткоинов(любая альтернативная криптовалюта кроме Биткоина).

Кроме того, Биткоин преодолел отметку в 62 тысячи долларов. Вечером 15 октября стоимость криптовалюты превысила 62 тысячи долларов. В течение дня цена BTC выросла примерно на 8%, а за последнюю неделю — на 14%.

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