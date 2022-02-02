Ученые рассказали о создании «лекарства от смерти»

Об этом пишет Спутник со ссылкой на The Conservation.

Американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос вложил 3 млрд долларов в создание «лекарства от смерти».

Разработкой уникального препарата занимается Alto Labs. Специалисты планируют создать лекарство на основе результатов изучения процесса репрограммирования клеток, то есть возврата их в состояние стволовых.

The Conservation указывает, что успешность проекта остается под вопросом. Однако любые результаты позволят ученым сделать новые открытия в области борьбы со старением.

«Лекарство от смерти» вызвало ажиотаж среди международных специалистов. Одним из первых участников проекта стал бывший главный научный сотрудник британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Хэл Бэррон.

Затем к реализации идеи присоединились нобелевские лауреаты Шинья Яманака и Дженнифер Дудна.

Ранее ученые из Института медицинских наук Токийского университета нашли способ вернуть молодость.

Уникальный метод заключается в уничтожении клеток, которые вызывают возрастные изменения.

Препарат протестировали на мышах, которым ввели ингибитор GLS1. После этого с грызунами произошли существенные изменения. В частности, у них наблюдалось комплексное улучшение здоровья.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.