Ученые рассказали о создании «лекарства от смерти»

Американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос вложил 3 млрд долларов в создание «лекарства от смерти».
Об этом пишет Спутник со ссылкой на The Conservation.
The Conservation указывает, что успешность проекта остается под вопросом. Однако любые результаты позволят ученым сделать новые открытия в области борьбы со старением.
«Лекарство от смерти» вызвало ажиотаж среди международных специалистов. Одним из первых участников проекта стал бывший главный научный сотрудник британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Хэл Бэррон.
Затем к реализации идеи присоединились нобелевские лауреаты Шинья Яманака и Дженнифер Дудна.
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