Ученые рассказали о создании «лекарства от смерти»

10:41, Вчера
Здоровье и медицина
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Лекарства
Фото: pixabay.com

В разработку уникального препарата вложены миллиарды — однако успешная реализация идеи до сих пор остается под вопросом. При этом американский миллиардер Джефф Безос уверен в успехе этой разработки и не скупится на инвестиции.

Американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос вложил 3 млрд долларов в создание «лекарства от смерти».

Об этом пишет Спутник со ссылкой на The Conservation.

Разработкой уникального препарата занимается Alto Labs. Специалисты планируют создать лекарство на основе результатов изучения процесса репрограммирования клеток, то есть возврата их в состояние стволовых.

The Conservation указывает, что успешность проекта остается под вопросом. Однако любые результаты позволят ученым сделать новые открытия в области борьбы со старением.

«Лекарство от смерти» вызвало ажиотаж среди международных специалистов. Одним из первых участников проекта стал бывший главный научный сотрудник британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Хэл Бэррон.

Затем к реализации идеи присоединились нобелевские лауреаты Шинья Яманака и Дженнифер Дудна.

Ранее ученые из Института медицинских наук Токийского университета нашли способ вернуть молодость.

Уникальный метод заключается в уничтожении клеток, которые вызывают возрастные изменения.

Препарат протестировали на мышах, которым ввели ингибитор GLS1. После этого с грызунами произошли существенные изменения. В частности, у них наблюдалось комплексное улучшение здоровья.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.

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Автор материала:
Тали Малкина
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