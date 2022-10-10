Что делать до 30 лет, чтобы избежать рака – советы от ученых

Люди не могут изменить свои гены, но все равно имеют возможность повлиять на потенциальное развитие онкологических заболеваний в их организме.

По информации ученых, в последнее время наблюдается тенденция диагностирования рака у людей, которым еще не исполнилось 50 лет. На фоне этого крайне важно знать, как попытаться обезопасить себя от этой болезни и что нужно для этого делать до 30-летнего возраста.

Об этом сообщает The Conversation.

Алкоголь и курение

Рак печени, молочной железы и пищевода очень часто связан с употреблением алкогольных напитков. Человек, умеренно или регулярно пьющий, имеет на 50% больше риск заболеть раком груди. Эксперты рекомендуют употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю (примерно 6 бокалов или 10 небольших бокалов вина) и делать паузу хотя бы на несколько дней в неделю.

Помимо этого, существует непосредственная взаимосвязь между курением, раком легких и 14 другими типами онкологии (например, раком полости рта и горла). Статистика показывает, что 9 из 10 курильщиков приобретают эту вредную привычку до 25-летнего возраста. Учитывая эти факторы, эксперты рекомендуют полностью отказаться от курения и, как минимум, сократить потребление алкоголя.

Кожа

До 40 лет весьма много людей болеют раком кожи, вызванным ультрафиолетовым излучением от солнца или солярия. Это характеризуется накопительным эффектом, ибо чем больше солнце влияет на определенную часть тела – тем более высокий риск возникновения болезни именно на этом участке.

Чтобы защититься от этого деструктивного влияния, нужно пользоваться головными уборами, одеждой и солнцезащитным кремом. Это рекомендации особенно актуальны для тех, кто имеет повышенный риск развития рака кожи (например, если у человека светлая кожа и склонность к веснушкам).

Вес

Избыточный вес и ожирение могут стать причиной развития 13 различных видов рака (например, рак кишечника, груди, матки и поджелудочной железы). Из-за избытка жира запускаются воспалительные процессы, рост опухолей и деление раковых клеток.

Также из-за жировых клеток вырабатывается гормон эстроген – потенциальная причина роста опухолей в груди и матке. В силу этого у женщин повышенный риск развития рака.

Секс

Вирус папилломы человека, являющейся самой распространенной инфекцией, передающейся половым путем, может стать причиной определенных видов онкологии (рак шейки матки, пениса, полости рта и горла). Особенно часто заболевание, связанное с ВПЧ, диагностируют у представителей молодого поколения. Чтобы защититься от вируса, нужно помнить правила безопасного секса и вакцинироваться против ВПЧ.

Также «Курсор» сообщал о напитке, который может спровоцировать семь форм рака.