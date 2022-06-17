Диетолог назвала лучшие специи для профилактики онкозаболеваний

Диетолог Татьяна Дик утверждает, что в рационе человека обязательно должны быть некоторые специи. Они помогают в профилактике онкозаболеваний и ряда других болезней.

Самыми полезными для профилактики болезней врачи считают корицу, куркуму, тимьян, шалфей и орегано.

Об этом пишет Корреспондент.

Эти специи, по словам эксперта, богаты антиоксидантами, оказывающими противораковое действие. Также они борются со свободными радикалами.

В частности, корица снижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а куркума улучшает функции мозга и способствует похудению.

Также эксперт добавила, что тимьян хорошо эффективен при простудных заболеваниях, шалфей — при нарушении пищеварения, а орегано помогает работе желудочно-кишечного тракта.

Стоит также добавить, что все острые и пряные специи улучшают кровообращения, чем полезны для сосудов и здоровья сердца.

Кроме того, Курсор писал, что эксперты назвали лучшие привычки для контроля уровня сахара в крови.

Еще напомним, что доктор назвала продукты на ужин, вызывающие утреннее вздутие живота.