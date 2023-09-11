Доктор назвал симптом рака поджелудочной железы, который опасно игнорировать

У этой болезни также есть факторы риска.

Доктор Зои Уильямс рассказала о симптоме рака поджелудочной железы, который очень важно обнаружить как можно раньше.

Об этом сообщает Express.

Это один из самых скрытных видов онкологии, имеющий низкий шанс выживаемости. Болезнь известна плохой репутацией, потому что ее симптомы порой неочевидны. У многих других видов рака явные симптомы уже на ранней стадии, но рак поджелудочной железы – это "молчаливое" заболевание.

По словам Уильямс, появляющиеся признаки болезни можно почувствовать, как в желудке, но и других частях тела. К примеру, порой люди по неизвестной причине теряют вес, замечают изменения в стуле или моче. Это причины, чтобы насторожиться.

Еще одним симптомом, который должен вызвать беспокойство – это астения. В этом случае человек ощущает физическую слабость и чувствует, что у него снижается уровень энергии.

Речь идет не о редко возникающей усталости, а о постоянной нехватке сил. Если человек замечает проблемы в выполнении повседневных задач, тогда ему стоит задуматься о визите к доктору.

Эксперт утверждает, что те, кто понимают факторы риска, имеют определенное преимущество. К примеру, наличие семейного анамнеза, ожирения, некоторых генетических мутаций или фактор возраста могут повышать риск развития онкологии.

По словам Уильямса, если человек имеет один или несколько этих факторов риска, то из этого не следует, что у него точно появится рак. Но благодаря информированности можно принять упреждающие меры.

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