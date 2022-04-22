Эксперты рассказали о неожиданном симптоме рака кишечника

Британские ученые предупреждают о том, что полипы в кишечники могут стать причиной появлегния предраковых симптомов — кровотечений, крови в стуле или даже диарею.

Организация Bowel Cancer UK заявляет, что большие полипы иногда могут вызывать предраковые симптомы.

В качестве примера можно привести кровотечение в нижней части тела, кровь в стуле, слизь при посещении туалета, диарею или запор.

Боль в животе также может быть предупреждающим признаком рака. Если у вас есть какие-либо симптомы рака кишечника, важно обратиться к врачу. После беседы с врачом вы сможете пройти бесплатное медицинское обследование, которое в конечном итоге может спасти вам жизнь, если это рак. Даже если вы недавно проходили тест FIT, врач должен искать любые признаки рака кишечника.

Рак кишечника встречается очень часто. Люди с давними воспалительными заболеваниями кишечника имеют повышенный риск развития этого заболевания. К ним относятся люди с болезнью Крона или язвенным колитом. Люди с диабетом второго типа также подвержены повышенному риску, особенно если они ведут нездоровый образ жизни.