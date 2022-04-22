Эксперты рассказали о неожиданном симптоме рака кишечника

Организация Bowel Cancer UK заявляет, что большие полипы иногда могут вызывать предраковые симптомы.
В качестве примера можно привести кровотечение в нижней части тела, кровь в стуле, слизь при посещении туалета, диарею или запор.
Боль в животе также может быть предупреждающим признаком рака. Если у вас есть какие-либо симптомы рака кишечника, важно обратиться к врачу. После беседы с врачом вы сможете пройти бесплатное медицинское обследование, которое в конечном итоге может спасти вам жизнь, если это рак. Даже если вы недавно проходили тест FIT, врач должен искать любые признаки рака кишечника.
Рак кишечника встречается очень часто. Люди с давними воспалительными заболеваниями кишечника имеют повышенный риск развития этого заболевания. К ним относятся люди с болезнью Крона или язвенным колитом. Люди с диабетом второго типа также подвержены повышенному риску, особенно если они ведут нездоровый образ жизни.
«Курсор» информировал, что названы продукты, которые особенно полезны для мужчин. Специалисты назвали перечень продуктов, которые помогут мужчинам замедлить старение. Особенно такие рекомендации полезны мужчинам 50 лет и старше.