Гороскоп на 13 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на воскресенье, 13 ноября 2022 года, по картам Таро говорит о том, что всем знакам Зодиака необходимо дать себе возможность отдохнуть и успокоиться.

ОВЕН – Маг

Маг является Учителем, Ментором, который дает бесценные советы, когда мы начинаем наши собственные поиски. Эта карта может указывать на человека, который выполняет эту функцию в нашей жизни. Следите за знаками Вселенной и не бойтесь идти наперекор судьбе.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Отшельник

Вам необходимо добровольно избранное одиночество и уединение. Отстранение от ситуации для того, чтобы увидеть ее в перспективе. На самом базовом уровне Отшельник означает изоляцию, как правило, добровольную. Даже самые общительные и социально-ориентированные среди нас нуждаются в “тихом часе”, чтобы подзарядить свои социальные батарейки.

БЛИЗНЕЦЫ – Повешенный

Повешенный, в отличие от карты в других колодах, не просто перевернут вверх ногами, но еще и отвернут от нас, мы не видим его лица. Энергия, на которую указывает эта карта, может относиться к крайностям. В другое время мы можем плыть против течения лишь из-за того, что нам нравится играть роль нонконформиста.

РАК – Паж Жезлов

Вы и в самом деле можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя. Так или иначе, не пропускайте подобных знаков, особенно если они обещают вам приключения.

ЛЕВ – Десятка Кубков

Почувствуйте себя дома и разделите свое счастье с другими. Не впадайте в излишества и не пытайтесь выглядеть счастливее, чем Вы есть на самом деле. У вас есть причина для радости. Может быть это успешно завершенная работа, а может быть встреча с симпатичными людьми. Не исключено, что речь пойдет о новой любви или дружбе.

ДЕВА – Семерка Денариев

Наберитесь терпения и верьте, что все обернется к лучшему. Не увлекайтесь еще сырыми идеями и обещанием скорой прибыли. Считайте, что вам предстоит экзамен на терпеливость, поэтому любая поспешность может лишь повредить осуществлению ваших же далеко идущих планов.

ВЕСЫ – Десятка Мечей

Пора “подвести черту”, решительно покончив с чем то. Не поддавайтесь жажде разрушения и не увлекайтесь пустыми прожектами. Возможно, вы не готовы проститься с кем-то или с чем-то, тем более, если речь идет о самом для вас дорогом. Хотя, может быть, вы уже радуетесь близкому окончанию своих неприятностей, огорчений или страданий.

СКОРПИОН – Императрица

Соблюдайте нейтралитет. Будьте готовы не только на словах, но и на деле. Вы как бы сидите в нерешительности между двух стульев. У вас никак не получается принять решение, высказаться или просто наконец взяться за дело. Волноваться по этому поводу не стоит.

СТРЕЛЕЦ – Колесница

Гороскоп по картам Таро для Стрельцов говорит о том, что вам пора ставить на свою победу, но победив, не зазнавайтесь. Вас ожидает хорошая новость. Тем более, если у вас только что закончилась полоса неудач: вы убедитесь, что дела пошли в гору.

КОЗЕРОГ – Четверка Жезлов

Будьте открыты по отношению к людям и идеям. Вежливость должна быть не только внешней. Смело сделайте первый шаг в отношениях с другим или другими. Вы убедитесь, что вам рады. Речь, кстати, может идти и о флирте. Приветствуйте сегодняшний день.

ВОДОЛЕЙ – Пятерка Кубков

Готовьтесь к огорчениям. Если вы уже заранее радовались чему-то или считали дело решенным, то этот день вас разочарует. Не купайтесь в своем горе и не ждите от будущего слишком многого. Чем честнее и искреннее вы поведете себя, тем скорее сможете обрести новую почву под ногами.

РЫБЫ – Дама Кубков

Оставайтесь верны своим чувствам. Не думайте, что имеете право прощать себе любые капризы и не принимайте желаемое за действительное. Ваше эмоциональное состояние сегодня таково, что вы особенно ясно ощущаете душевные чаяния и потребности окружающих. Увы не исключено, что вы можете и пострадать из за чужих негативных эмоций.