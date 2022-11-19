Исследователи выяснили, как вирусы проникают в наш организм

Вирусы и бактерии окружают нас повсюду, они стараются вторгнуться в живые клетки и использовать их для размножения. Ученые впервые смогли сделать и представить трехмерную запись, на которой показано, как вирус «блуждает» по стенке клеток в поисках точки входа.

Исследование опубликовано в журнале Nature Methods.

Эксперты говорят, что этот генетически стерильный вирус в множество раз меньше, чем песчинка. На видео он подсвечен флуоресцентной меткой, его положение можно отмечать 1000 раз в секунду, это дает ученым подробные сведения о перемещении вирусной частицы в ключевой период процесса заражения.

По словам исследователей, понимает того, как вирусы проникают в клетки, играет большое значение для разработки более эффективных способов защиты от них, хотя отслеживать их очень трудно, в частности из-за того, что вирусы намного меньше клеток, по которым перемещаются. Процесс визуализации еще усложняется тем, что вирусные частицы вне клетки перемещаются более активно, чем внутри.

«Курсор» писал ранее, что лаборатория в Тель-Авиве создала «хорошие» бактерии так называемыми «отравленными стрелами», с помощью которых они поражают вредоносные бактерии.