Как избавиться от изжоги: дельные советы диетолога

Диетолог Светлана Фус назвала причины ее возникновения и рассказала как избавиться от неприятного ощущения.

Об этом пишет Главред.

Изжога чаще появляется у тех, кто нерегулярно питается, переедает, у людей с ожирением. Еще есть множество других случаев, начиная от употребления определенных продуктов, употреблении их в положении лежа и заканчивая болезнями пищеварительного тракта, требующими обязательного лечения.

Чтобы не провоцировать появление изжоги, необходимо нормализовать режим питания, ограничить те продукты, которые раздражают слизистую, отказаться от вредных привычек, нормализовать вес и т. д. Также стоит забыть о переедании, отказаться от физических нагрузок и положении «лежа» после еды на 15-20 минут, ужинать за 2-3 часа до сна, носить свободную одежду.

Список продуктов, которые могут усиливать изжогу, достаточно велик. Из рациона следует исключить жирные и жареные блюда, острые приправы и соусы, кофе, крепкий чай и шоколад, газированные напитки, кислые фрукты и овощи. Но следует прислушаться и к тому, что чувствуете. И если продукты, указанные в списке, не провоцируют изжогу, убирать их из рациона необязательно.

Бороться с изжогой медикаментами или народными средствами самостоятельно не следует. И хотя в аптеках есть много средств, способных снизить симптомы заболевания, их длительное применение будет опасным для здоровья, может привести к осложнениям.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.