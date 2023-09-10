Как с помощью глаз определить потерю слуха на ранних этапах – метод от ученых

Этот лайфхак опережает многие передовые методы.

Ученые в рамках нового исследования установили, что изменения глаз может указывать на потенциальную потерю слуха.

Об этом сообщает Science Alert.

В рамках исследования эксперты провели эксперимент, разбив его на три этапа.

Сперва участникам давали прослушать устную речь, которая перемешивалась фоновым шумом. В это время им давали смотреть на экран с зафиксированным квадратом или просто на пустой экран.

Сложность условий прослушивания влияла на уменьшение движения глаз подопытных. Также ученые установили, что лучшее понимание произносимых слов и меньшее количество движений глаз связаны.

Далее участникам давали слушать списки предложений, параллельно смотря на движущуюся точку на экране. Оказалось, что они меньше двигали глазами по мере увеличения сложности для понимания речи.

В рамках третьего этапа участникам включали истории из подкастов. Одна была сумбурной, а другая – понятной, но на фоне звучала отвлекающая болтовня. Когда человек прослушивал четкую историю с фоновыми шумами, то его взгляд лучше фиксировался, в особенности когда шум ухудшал качество понимания.

Кроме этого, в ходе исследования было установлено, что размер зрачка никак не связан с усилием при прослушивании. Интересно, что объект, который люди видели на экране, не сильно влиял на то, как двигались его глаза.

Таким образом, по движениям глаз можно прийти к выводу, сколько усилий приходится прилагать человеку, когда он что-то слушает. Фактор напряженной работы над слуховым восприятием напрямую не связан с потерей слуха, но он может быть ранним симптомом того, что человек имеет проблемы со слухом.

Если вы заметили, что слушатель глубоко задумывается или теряется в пространстве, то может быть, что он прикладывает много усилий, чтобы услышать собеседника. Интересно, что, то, как наши глаза движутся, может быть сигналом о потере слуха еще за 10 лет до того, как это можно будет зафиксировать с помощью имеющихся на сегодня методов.

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