Как снизить артериальное давление: медики назвали топ-7 продуктов

На каждой кухне можно легко найти продукты, которые помогают снизить давление и улучшить здоровье сердца и сосудов. Регулярное употребление этих продуктов может предотвратить повышенное давление лучше, чем попытки восстановить его позже.

Об этом пишет «Woman24«.

Так, полезные минералы, такие как магний, калий и кальций, которые содержатся в целых зернах, фруктах, ягодах, овощах, орехах, зелени, рыбе, кисломолочных продуктах, темном шоколаде и льняных семенах, могут помочь снизить кровяное давление. Однако сегодня мы хотим рассказать о наиболее эффективных «продуктовых» средствах от повышенного давления.

Однако сегодня мы попытаемся рассказать вам о наиболее действенных «продуктовых» средствах от давления. Итак, какие продукты снижают давление лучше?

Зеленый чай является отличным антиоксидантом, содержащим много витамина С, полезных минералов и таннинов. Научно доказано, что употребление нескольких чашек теплого или горячего зеленого чая в день может снизить систолическое и диастолическое давление у гипертоников на 5-10% и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Черноплодная рябина содержит богатый витаминный и микроэлементный состав, что позволяет использовать свежие ягоды и сок растения для укрепления стенок кровеносных сосудов во время гипертонической болезни.

Брусничные и клюквенные соки и морсы могут помочь при повышенном артериальном давлении благодаря большому содержанию в них калия, органических кислот, витаминов и антоцианов. Эти продукты способствуют прочности и эластичности кровеносных капилляров, а также снижают риск сердечных заболеваний.

Имбирь и куркума могут успешно использоваться для нормализации состояния кровеносных сосудов и снижения давления благодаря своему содержанию витаминов, полифенолов, незаменимых аминокислот и эфирных масел. Эти продукты являются превосходными противовоспалительными и противоокислительными средствами.

Цитрусовые, особенно лимоны, содержат много органических кислот и витаминов, полифенолов и микроэлементов, включая необходимый для сердца калий и магний. Мякоть плодов лимона способствует снижению давления благодаря улучшению работы кровеносных сосудов и разжижению крови.

Чеснок широко используется в медицине благодаря своему антисептическому действию, но он также полезен для сердечно-сосудистой системы. Содержащиеся в нем вещества способствуют уменьшению напряжения стенок кровеносных сосудов, активизации кровотока и разжижению крови.

Острый перец, такой как кайенский, чили и т.д., может быть добавлен в список продуктов, которые помогают снизить кровяное давление благодаря содержанию в нем особого вещества, известного как алкалоид капсаицин. Кроме того, что капсаицин отвечает за острый вкус и жгучесть перца, он также имеет сосудорасширяющие свойства, которые улучшают кровообращение. В результате, скорость кровотока по сосудам увеличивается, что снижает нагрузку на стенки сосудов и уменьшает давление.