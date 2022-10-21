Кардиологи рассказали, в какое время нужно принимать лекарства от давления

Оказывается, от времени приема лекарства напрямую зависит его эффективность. И ученые смогли это доказать.

Кардиологи-исследователи университета Винго (Испания) смогли доказать, что именно приём таблеток от повышенного давления именно перед сном позволяет более успешно контролировать гипертонию и существенно сократить риск возникновения сердечных приступов и преждевременной смерти. Приём медикаментов в утренние часы такого эффекта не дал.

Об этом пишет 7mednews.

Кроме того, специалисты подтвердили важность контроля кровяного давления в те часы, когда человек спит.

– Эффект времени приема медикаментов был прямо связан со снижением смертности пациентов в ходе нашего исследования, – пояснил руководитель исследования доктор Рамон Хермида.

Примечательно, что это вопрос учёные изучали свыше пяти лет. Авторы исследования выяснили, что у здоровых людей давление падает до 20 процентов в то время, когда он спит. Но у людей с повышенным давлением и хронической гипертонией этого не происходит.

Получив выводы, они считают, что кардиологам всех стран важно опираться на них и консультировать своих пациентов. Это поможет улучшить качество жизни больных гипертонией людей и снизить риск преждевременной смерти от болезней сердца и сосудов.

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