Врач рассказал, какие жалобы пациентов чаще всего предшествуют диагнозу «рак»

Рак вилочковой железы растет в клетках, выстилающих вилочковую железу, находящихся между легкими. Существует два основных типа заболевания: тимомы и карциномы тимуса. В частности, оба из которых чаще встречаются у людей старше 50 лет, но также могут быть обнаружены у молодых людей.

Когда возникают симптомы, то это обычно происходит потому, что рак разросся и давит на близкие участки грудной клетки.

На какие симптомы обратить внимание

Боль в груди;

Кашель, который не проходит;

Тяжелое дыхание;

Охриплость голоса.

Кроме того, симптомы могут включать:

Отек лица, груди и верхней части шеи;

Головные боли;

Головокружение.

Врач говорит, что основным методом лечения рака вилочковой железы является хирургическое вмешательство, которое дает лучшие шансы на излечение от рака.

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