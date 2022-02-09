Медики назвали напиток, провоцирующий рак головы и шеи

Раковые клетки могут самостоятельно размножаться и распространяться в организме, независимо от действий человека. Тем не менее, все больше данных свидетельствуют о том, что наши действия могут способствовать увеличению риска развития рака.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в Британском журнале рака, увеличение количества потребления алкогольных напитков сильно повышает риск развития рака головы и шеи.

Об этом пишет Апостроф.

Исследование изучало влияние длительности и интенсивности употребления алкоголя на риск развития рака головы и шеи. Рак головы и шеи является относительно редким типом рака. У головы и шеи более 30 областей, где может развиться рак, в том числе:

Рот и губы,

Голосовой ящик (гортань),

Горло (глотка),

Слюнные железы,

Нос и пазухи,

Область сзади носа и рта (носоглотка).

Исследователи говорят, что алкоголь является хорошо известным фактором риска рака. Их исследование имеет целью изучить влияние интенсивности и продолжительности употребления алкоголя.

В ходе исследований были использованы данные из 26 исследований «случай-контроль» в консорциуме INHANCE, включая тех, кто никогда не пил или употреблял 10 напитков в день в течение 54 лет (24 234 человека контроля, 4 085 полости рта, 3 359 ротоглотка, 983 гипофарингеальная и 9 3340 – рак гортани).

Также ученые изучили соотношение доза-ответ между риском и общим влиянием интенсивности и продолжительности употребления алкоголя с корректировкой потенциальных факторов, включая курение. Они заметили, что для всех областей риск рака активно рос с увеличением количества напитков в день без заметного порогового эффекта при меньшей интенсивности.

Для каждого уровня интенсивности риск развития рака полости рта, гипоглотки и гортани не изменялся в зависимости от количества лет употребления алкоголя, что свидетельствует об отсутствии влияния длительности.

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