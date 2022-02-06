Микробиолог рассказал, какие болезни может таить в себе куриное мясо

Исследование показало, что большое количество курятины, продающейся в магазинах, отличается высоким содержанием потенциально опасных бактерий. Половина образцов куриного мяса, приобретенного для тестирования в супермаркетах, содержало опасные микроорганизмы и бактерии.

В результате употребления некачественной курятины могут возникнуть неизлечимые инфекции. Об этом заявила британский микробиолог, доктор Лайза Эвери.

Об этом пишет Change.

По ее словам, куриное мясо может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии, способные вызвать инфекции, трудно поддающиеся лечению.

СМИ Великобритании опубликовали недавно результаты журналистского расследования, показавшего, что большое количество курятины, продающейся в магазинах, отличается высоким содержанием потенциально опасных бактерий. Половина образцов куриного мяса, приобретенного для тестирования в супермаркетах, продемонстрировала наличие микробов, устойчивых к действию антибиотиков.

Лайза Эвери уточнила, что поедание курятины с подобной «начинкой» чревато возникновением таких инфекционных заболеваний, которые могут оказаться толерантными к лечению. Проникновение в организм неизлечимых инфекционных возбудителей повышает риск летального исхода, предупредила ученый.

Также доктор Эвери назвала опасной привычкой мытье куриного мяса перед готовкой – в этом случае опасные микробы разлетаются и оседают на поверхностях, попадают на другие продукты.

Курсор ранее уже рассказывал, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.

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