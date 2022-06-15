Moderna начала разработку вакцины от обезьяньей оспы

Компания Moderna сообщила о том, что исследует потенциальные доклинические вакцины против обезьяньей оспы. Однако сейчас нет никаких конкретных данных о сроках выпуска вакцины.

Недавняя вспышка обезьяньей оспы в мире грозит перерасти в новую пандемию. Уровень заболеваемости растет, но универсальной вакцины до сих пор не существует. Компания Moderna решила исправить ситуацию и уже приступила к разработке препарата.

«По той причине, что обезьянья оспа имеет глобальное значение для здоровья, мы исследуем потенциальные доклинические вакцины против этой болезни».

Компания пока не комментирует, на какой стадии доклинических испытаний находятся препараты и когда можно ожидать результатов. Однако эта вакцина может стать первой утвержденной целевой вакциной против оспы. Пока в Европе нет специализированных препаратов для профилактики этого заболевания, но есть те, которые могут предотвратить болезнь с вероятностью 85%.

Ранее редакция Курсора сообщала, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять. ВОЗ проинформировала о планах срочного созыва заседания экспертов в связи с вспышкой обезьяньей оспы в Европе. Случаи уже были зафиксированы в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии, Бельгии и Канаде.

Также сообщалось, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни. Представители органов здравоохранения в европейских странах указали, что инфекция может передаваться и половым путем, и это станет новым шагом в понимании динамики распространения вируса.