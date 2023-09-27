Напиток, который поможет восстановить здоровье печени

Этот напиток эффективно очищает печень и способствует обновлению ее клеток. Потому время от времени устраивать такую детокс-терапию медики рекомендуют всем.
Об этом сообщает Tipps und Tricks.
Кроме того, утверждают немецкие диетологи, это увеличивает ваши шансы похудеть и улучшить цвет кожи лица.
Ингредиенты:
- 3 лимона
- 1 стакан нарезанной петрушки
- 5 стеблей сельдерея
- 6 стаканов воды.
Смешайте лимонный сок, петрушку и сельдерей в блендере. Добавьте воды и все хорошо перемешайте. Дайте настояться напитку и все готово. Можно пить три дня подряд по три раза в день. А после этого необходим 14-дневный перерыв.
Перед употреблением данного детокс-напитка обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
Напомним, что слишком быстрое насыщение человека в процессе принятия пищи может, к сожалению, свидетельствовать о начальной стадии развития рака печени.