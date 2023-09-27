Напиток, который поможет восстановить здоровье печени

Печень - главный фильтр человеческого организма. Потому время от времени стоит давать ей отдохнуть от тяжёлой пиши и "почистить" натуральными напит...

Этот напиток эффективно очищает печень и способствует обновлению ее клеток. Потому время от времени устраивать такую детокс-терапию медики рекомендуют всем.

Об этом сообщает Tipps und Tricks.

Кроме того, утверждают немецкие диетологи, это увеличивает ваши шансы похудеть и улучшить цвет кожи лица.

Ингредиенты:

- 3 лимона

- 1 стакан нарезанной петрушки

- 5 стеблей сельдерея

- 6 стаканов воды.

Смешайте лимонный сок, петрушку и сельдерей в блендере. Добавьте воды и все хорошо перемешайте. Дайте настояться напитку и все готово. Можно пить три дня подряд по три раза в день. А после этого необходим 14-дневный перерыв.

Перед употреблением данного детокс-напитка обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Напомним, что слишком быстрое насыщение человека в процессе принятия пищи может, к сожалению, свидетельствовать о начальной стадии развития рака печени.