Назван повседневный продукт, провоцирующий ожирение печени

Даже курица, индейка и стейк из постного мяса могут спровоцировать развитие жировой болезни печени, предупреждают врачи.

Люди, которые питаются преимущественно мясом и изделиями из него, на 54% чаще сталкиваются со смертельно опасным жировым гепатозом.

Исследователи из Нидерландов выяснили, что даже если в рационе человека много курицы, индейки и стейков из постного мяса, то есть не имеющего прожилок жира, то ему все равно угрожает жировая болезнь печени. В ходе исследования было установлено, что поступление основного количества белков в диете из животных продуктов на 54% увеличивает риск развития неалкогольной жировой болезни печени, по сравнению с людьми, которые придерживаются более растительной диеты.

Красное мясо в особенности является значительным источником насыщенного жира, который может скапливаться в печени и постепенно приводить к отказу этого органа, предупреждают медики.

Эксперты надеются, что данное исследование побудит большее количество людей попробовать перейти на средиземноморскую диету, которая богата рыбой, цельнозерновыми продуктами и овощами.

Напомним, что неалкогольная жировая болезнь печени — это общий термин для различных расстройств данного органа, вызываемых скоплениями в печени жира, что представляет значительную угрозу для жизни человека.

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