Названы продукты, которые помогут остановить выпадение волос

Эксперты перечислили продукты, которые необходимо добавить в рацион, если хотите решить проблему с выпадением волос.

С проблемой интенсивного выпадения волос, пожалуй, сталкивалась каждая женщина. И причины такого явления могут быть совершенно разные. Но попробовать остановить выпадение волос можно с помощью правильных продуктов питания.

Об этом сообщает издание «Здоровье».

Эксперты отмечают, что выпадение волос — естественный процесс, в день мы теряем от 50 до 100 волосков, даже этого не замечая. Но если волосы начинают сильно выпадать, тогда стоит забеспокоиться, ведь это может быть «тревожным звоночком» и указывать на ряд проблем со здоровьем.

Чтобы предотвратить проблему или избавиться от нее, важно пересмотреть рацион питания. В первую очередь, в него нужно добавить белок, потому что он восстанавливает мелкие повреждения волос, делает их более сильными и уменьшает выработку подкожного жира. Этот элемент содержится в яйцах, рыбе, бобовых, курице, тыквенных семечках, грибах, зеленых листовых овощах.

Также питание нужно обогатить продуктами, которые содержат антиоксиданты, потому что они защищают локоны и кожу от пагубных воздействий окислительного повреждения. Эти вещества входят в состав черники, свеклы, фасоли, брокколи, спаржи, репчатого лука и сладкого перца.

«Курсор» писал ранее, какие витамины можно принимать для роста и здоровья волос, а также для предотвращения их выпадения.