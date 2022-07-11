Названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса

Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.

Эмоциональное состояние человека зависит от многих факторов, которые могут вызвать стресс, нервозность или агрессию. А усилить это состояние способны определенные продукты. Медики рассказали, что лучше исключить из рациона в такой период.

Об этом сообщает издание 7sisters.

Хлеб и макаронные изделия

Во время стресса лучше отказаться от хлеба и макаронных изделий, потому что они состоят из рафинированных углеводов. Мало того, что они калорийны, так еще и способствуют повышению глюкозы в крови. А колебания этого показателя могут вызывать раздражительность и беспокойство.

Алкоголь

Существует утверждение, что употребление алкогольных напитков помогает расслабиться и снять стресс, но ученые с этим не согласны. Они утверждают, что спиртное изменяет в мозге уровень серотонина, а это негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека.

Кофе

С помощью кофе можно быстро взбодриться, но стоит понимать, что напиток повышает пульс и артериальное давление, поэтому успокаивающего эффекта от него ожидать не стоит. Во время стресса кофе усилит возбуждение.

Молочные продукты

Медики говорят, что «молочка» также провоцирует стресс для организма. Да и не все люди одинаково хорошо переваривают эти продукты.

«Курсор» ранее писал, что ученые назвали неожиданный способ снизить уровень стресса.