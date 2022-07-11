Названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса

Эмоциональное состояние человека зависит от многих факторов, которые могут вызвать стресс, нервозность или агрессию. А усилить это состояние способны определенные продукты. Медики рассказали, что лучше исключить из рациона в такой период.
Об этом сообщает издание 7sisters.
Хлеб и макаронные изделия
Во время стресса лучше отказаться от хлеба и макаронных изделий, потому что они состоят из рафинированных углеводов. Мало того, что они калорийны, так еще и способствуют повышению глюкозы в крови. А колебания этого показателя могут вызывать раздражительность и беспокойство.
Алкоголь
Существует утверждение, что употребление алкогольных напитков помогает расслабиться и снять стресс, но ученые с этим не согласны. Они утверждают, что спиртное изменяет в мозге уровень серотонина, а это негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека.
Кофе
С помощью кофе можно быстро взбодриться, но стоит понимать, что напиток повышает пульс и артериальное давление, поэтому успокаивающего эффекта от него ожидать не стоит. Во время стресса кофе усилит возбуждение.
Молочные продукты
Медики говорят, что «молочка» также провоцирует стресс для организма. Да и не все люди одинаково хорошо переваривают эти продукты.
«Курсор» ранее писал, что ученые назвали неожиданный способ снизить уровень стресса.