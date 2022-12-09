Почему у людей темнеет в глазах, когда они поднимаются: опасные симптомы

Ученые провели исследование и установили, чем может быть обусловлено потемнение в глазах и головокружение после того, как человек поднялся.

Об этом сообщает Time.

Медики называют это состояние ортостатичной гипотензией (ОГ). Не стоит беспокоиться, если с человеком такое происходит редко, потому что это свойственно большинству и является безвредным. Однако порой стоит обратиться к медикам.

ОГ возникает из-за того, что сила тяжести вытягивает большую часть крови к ногам и нижней части тела, а у сердца и сосудов появляется больше работы для обеспечения поступления достаточного количества крови в мозг.

Если человек порой испытывает подобное, то это с легкостью исправляется. Ученые рекомендуют поднять кровяное давление, которое может быть пониженным из-за многих факторов.

Например, человек плохо поел или выпил мало воды. Если вы пропускаете прием пищи, то из-за этого падает уровень сахара в крови. Это приводит к обезвоживанию и замедлению кровообращения. Также среди причин этого сообщается о тренировках, тепловом ударе, беременности, потреблении алкоголя и нехватке сна.

Однако если головокружение и потемнение в глазах происходит часто и не утихает спустя пару секунд, то, вероятно, это тревожный звонок.

Так, у людей в возрасте от 44 до 66 лет ортостатическая гипотензия ‒ фактор, повышающий риск падений и переломов костей. Часть исследователей также связывают ОГ с риском развития деменции и снижения когнитивных функций.

Вне зависимости от возраста, стоит обратиться к медикам, если продолжительность головокружения составляет больше нескольких секунд, а также его сопровождают такие симптомы:

нечетким мышление;

головная боль;

ускоренное сердцебиение;

потливость;

слабость.

ОГ может быть вызваны серьезной болезнью, неврологическими расстройствами или какой-то проблемой кровотока.

Если человек чувствует головокружение и ему кажется, что комната вращается, то это может быть связано с проблемой во внутреннем ухе, известной как вертиго (вестибулярное головокружение). Также на это могут влиять ушные инфекции или травмы головы.

И еще один признак серьезности ситуации ‒ потеря сознания после подъёма. В этом случае есть необходимость в медицинском обследовании, которое может выявить потенциальное расстройство, связанное с сердцем, нервной или эндокринной системой.

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