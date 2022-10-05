Психологи выяснили, почему физические упражнения уменьшают тревожность

Специалисты психологического сервиса HoldYou рассказали о важности физических упражнений для предупреждения и преодоления тревожных расстройств и о том, как они действуют.

Об этом пишет издание Speka.

Отмечается, что ученые Лундского университета провели масштабное исследование, взяв за основу психическое здоровье шведских лыжников, участвующих в ежегодных соревнованиях. Они собрали информацию о почти 200 тысячах мужчинах и женщинах, активно занимавшихся этим видом спорта. Параллельно также опросили такое же количество людей, которые участия в гонках никогда не принимали и жили относительно неактивно.

Исследование показало, что уровень тревоги у лыжников был в несколько раз ниже, а риск развития тревожного расстройства был на 50% меньше.

«Это значительные показатели, свидетельствующие о связи между физическими нагрузками и тревожностью. Но не торопитесь покупать лыжи. Дальнейшие исследования показали, что в снижении тревоги вид спорта не играет важной роли. Прогулка, пробежка или йога не менее эффективны, чем лыжная гонка, а школьный стадион или ваша гостиная не уступают горе Кебнекайсе», — говорится в статье.

Так, обычно тревогу сопровождают размышления о чем-то, что вне нашего контроля или является триггером для волнения. Физические упражнения отвлекают от этих размышлений, сосредотачивают внимание на других процессах, таким образом позволяют «вырваться» из тяжелых мыслей, которые трудно контролировать. Исследования показали, что навык отвлекаться усваивается мозгом, и в дальнейшем людям становится легче это делать, даже без физических нагрузок.

Также тревога обычно является реакцией на опасность, с которой, по вашему мнению, вы не способны справиться. Мозг не различает объективность и степень опасности, а реагирует одинаково: выделяет химические вещества, влияющие на сердечный ритм, напряженность мышц, пищеварительную систему и ритм дыхания.

«Физические упражнения помогают человеку управлять собственными мышцами и дыханием, расслабляться или напрягаться в соответствии с нагрузками. Таким образом, стимулированные мышцы и дыхание имеют обратную реакцию: извещают мозг об отсутствии опасности и полном контроле ситуации, снижая тревогу», — пишет издание.

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