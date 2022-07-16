Какие изменения произойдут в организме, если резко бросить курить

Врач-нарколог Илья Кислер рассказал, что будет происходить с организмом, если человек резко откажется от курения сигарет.

Курение — одна из самых распространенных пагубных привычек, способная спровоцировать развитие многих заболеваний. Но можно ли резко от нее отказываться? Врач-нарколог Илья Кислер ответил на этот вопрос.

Об этом сообщает издание Doctorpiter.

Специалист отметил, что после отказа от курения у человека неприятные проявления, как физические, так и психоэмоциональные, начнутся в первые 2-3 дня. Хотя «ломка» у некоторых может появиться и спустя несколько часов. Она будет проявляться сонливостью, раздраженностью и вялостью. И это будет связано с дефицитом дофамина в организме, синтез которого стимулируется дозой никотина.

Спустя 12 часов в организме начнется «очистка» от угарного газа — одного из компонентов табачного дыма. Спустя сутки могут начаться приступы жары, кашель, нервное напряжение и плохое настроение.

Спустя 40-48 человек в организме начнут восстанавливаться нервные окончания, которые были «забиты» никотином и смолами.

Примерно через 72 часа, как говорит врач, почки выведут около 90% метаболитов никотина и человеку станет чуть легче дышать, потому что бронхи расслабятся. Но при этом психоэмоциональное состояние будет подавленное, может появиться еще тошнота, головные боли и дискомфорт в животе.

Спустя 4-5 суток организм отказ от курения будет переносить уже легче, потому что снизятся вегетативные симптомы.

«Курсор» писал ранее, к каким последствиям приводит курение электронных сигарет.