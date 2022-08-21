Шведские ученые открыли новый способ возвращения зрения слепым

Ученые из Линчепингского университета (Швеция) утверждают, что открыли новый способ восстановление зрения у слепых пациентов. Речь идет об искусственной роговице изготовленной из белка коллагена, полученного из свиной кожи.

Об этом сообщает EurekAlert.

Отмечается, что исследователи разработали имплантат из белка коллагена свиной кожи, который напоминает роговицу человека. В пилотном исследовании имплантат восстановил зрение у 20 человек с заболеваниями роговицы, большинство из которых были слепы до установки имплантата.

«Многообещающие результаты дают надежду тем, кто страдает роговичной слепотой и слабым зрением, предлагая биоинженерные имплантаты в качестве альтернативы трансплантации донорских человеческих роговиц, которых не хватает в странах, где потребность в них наибольшая», — говорится в сообщении.

По словам профессора кафедры биомедицинских и клинических наук Линчепингского университета Нил Лагали, результаты исследования показывают, что можно разработать биоматериал, отвечающий всем критериям для использования в качестве человеческих имплантатов, которые можно производить серийно и хранить до двух лет и тем самым охватить еще больше людей с проблемами зрения.

«Это избавляет нас от проблемы нехватки донорской ткани роговицы и доступа к другим методам лечения глазных заболеваний», — говорит ученый.

Шведские ученые также пояснили, что их искусственная роговица состоит из коллагена и создана из белков полученных из свинной кожи. Также они обратили внимание, что их продукт более устойчив к внешним условиям, чем человеческая роговица. Так, если донорская может ждать пересадки около двух недель, то новый продукт может ожидать свою очередь на пересадку около двух лет.

Среди преимуществ искусственной роговицы — более легкий способ лечения кератоконуса. И если до сих пор медикам приходилось удалять изношенную роговицу пациента, чтобы заменить на донорскую, с созданной сейчас роговицей удалять свою не надо.

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