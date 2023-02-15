Симптомы, которые указывают на заболевание раком: как распознать опасное заболевание

Онкология или как ее еще называют рак — это группа опухолей, которые растут из клеток кожи и слизистых оболочек. Лучше всего, когда опухоль может быть обнаружена на ранней стадии своего развития, но такая диагностика несколько затруднительна.

Об этом пишет «Обозреватель».

Врачи утверждают, что признаки заболевания раком могут быть у пациента самые разные. Основными считают те, которые чувствуются впервые в жизни. Врач-онколог, нейрохирург Антон Шкиряк рекомендует прислушиваться к своему здоровью и при непривычных проявления дискомфорта сразу же обращаться к врачу.

«Люди ходят на 3-4 работы и не обращают внимание на боли в спине. Человек-курильщик при появлении боли под лопаткой думает, что, наверное, потянул спину. Он не сделает диагностику легких. Он не сделает даже банальный рентген легких, чтобы определить, нет ли там каких-то уплотнений», — рассказал Шкиряк.

По его словам, зачастую пациенту с первой стадией рака обращались к врачу спустя пару месяцев после появившихся недомоганий. На 4-й стадии заболевания у человека обнаруживаются проблемы, которые его беспокоили в течение нескольких лет.

«Симптоматика очень разнится. Начиная от похудения, болевых ощущений в организме любой локализации, дискомфорта, нарушение двигательных функций (к примеру, пошатывания), периодического нарушения сознания. Миллиард симптомов», — утверждает специалист.

В первую очередь врач рекомендует регулярно проводить общий анализ крови, результаты которого могут продемонстрировать неявные признаки онкологии. Речь идет о снижении гемоглобина, новых форм лимфоцитов и повышении скорости оседания эритроцитов.

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