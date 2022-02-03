Составлен список продуктов, которые ни в коем случае нельзя подогревать

Существует ряд продуктов , которые ни в коем случае нельзя нагревать и есть их в таком виде.

Это касается некоторых случаев, если продукты неправильно хранились. Тогда разогревание их может привести к гастриту, отравлению и ботулизму, считает специалист.

Свекла и сельдерей

Таким образом повторная термическая обработка свеклы, шпината и сельдерея не только разрушает ценные витамины, но и приводит к выработке токсинов, которые могут вызвать отравление. Дело в том, что при разогревании содержащиеся в них нитраты проявляют свои канцерогенные свойства.

Яйца и грибы

Белок, содержащийся в грибах, отварных яйцах или омлете при подогреве разрушается и может вызвать несварение в желудке.

Картофель и рис

«Картофель, рис. Эти популярные гарниры при разогревании могут стать причиной развития ботулизма и других бактериальных заболеваний. Такой риск связан с разложением крахмала в картошке и размножением спор бактерий в рисе», — сообщила врач.

Блюда с картофелем и рисом, а также макаронные изделия лучше хранить и употреблять в холодном виде.

Курица

Также не стоит повторно нагревать блюда с курицей — ведь при этом замедляется пищеварение и это приводит к гастриту.

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