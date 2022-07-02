Стюардесса дала важный совет: что нужно сделать сразу после посадки в самолет

Пассажирам рассказали, какую первую вещь нужно сделать сразу после посадки в самолет, чтобы сохранить свое здоровье.

Стюардесса Арина Блум поделилась секретами своей профессии и рассказала пассажирам, что в первую очередь нужно сделать, когда они садятся в самолет.

Об этом сообщает издание Іnsider.

Женщина отметила, что первым делом необходимо взять спиртовую салфетку, обычно ее оставляют пассажирам, чтобы продезинфицировать свой столик, потому что там может быть множество микробов. Дело в том, что на поднос люди ставят не только свои напитки или пищу, но бывают случаи, когда его используют для смены подгузника малышу или же люди становятся на него босыми ногами.

Сайт по планированию путешествий Travelmath, ссылаясь на результаты исследования, проведенного в 2015 году, также подтвердил, что подносы в самолетах накапливают много бактерий. Также очень «грязными» оказались вентиляционные отверстия, ремни безопасности и ванные комнаты.

Хотя эксперимент показал, что кнопки смыва в унитазах содержали в 8 раз меньше бактерий, чем на тумбочках со спинками сидений.

Доктор медицинских наук Уильям Шаффнер рекомендует пассажирам после самолета тщательно мыть руки с мылом, потому что даже, если столик будет чистым, то другие части самолета «кишат» микробами и все равно могут остаться за пределами влажных салфеток.

«Курсор» писал ранее, что ученые создали оружие против вредоносных микроорганизмов.