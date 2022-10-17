Терапевты назвал два самых вредных алкогольных напитка

Любой алкоголь вреден для здоровья человека, однако можно отметить ряд напитков, губительное воздействие которых особенно высоко.
Об этом пишет storinka.com.ua.
Что касается наиболее вредных алкогольных напитков с точки зрения воздействия на организм, то коньяк, например, врачи называют одним из самых калорийных из них. При регулярном употреблении коньяк может вызвать нарушение углеводного и жирового обменов.
Еще одним очень вредным напитком является пиво, которое при частом употреблении оказывает нагрузку на почки и негативно влияет на слизистую желудка и поджелудочной железы. Также пиво приводит к заболеваниям эндокринной системы, гормональным расстройствам, нарушению репродуктивной функции.
Наименее вредным алкогольным напитком, по словам эксперта, является вино при употреблении в небольшом количестве. Однако следует учитывать тот факт, что из-за низкого содержания спирта человек не способен контролировать количество выпитого – и таким образом увеличивается нагрузка на печень.
Напомним, что специалист назвала салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.