Терапевты назвал два самых вредных алкогольных напитка

Также специалист рассказал, какое спиртное менее опасно для здоровья – при употреблении его в умеренных количествах.

Любой алкоголь вреден для здоровья человека, однако можно отметить ряд напитков, губительное воздействие которых особенно высоко.

Об этом пишет storinka.com.ua.

Что касается наиболее вредных алкогольных напитков с точки зрения воздействия на организм, то коньяк, например, врачи называют одним из самых калорийных из них. При регулярном употреблении коньяк может вызвать нарушение углеводного и жирового обменов.

Еще одним очень вредным напитком является пиво, которое при частом употреблении оказывает нагрузку на почки и негативно влияет на слизистую желудка и поджелудочной железы. Также пиво приводит к заболеваниям эндокринной системы, гормональным расстройствам, нарушению репродуктивной функции.

Врачи говорят, что в алкогольных коктейлях содержится много сахара и при частом употреблении человека могут начаться метаболические расстройства. Специалист также не советует злоупотреблять энергетическими напитками, поскольку в них содержится кофеин, они вызывают проблемы с памятью, неврологические расстройства, нарушения сердечного ритма. А в игристых винах и шампанском много сахара, что приводит к нарушениям функции печени и поджелудочной железы. Злоупотребление водкой приводит к интоксикации организма, отравлению, нарушению функции сердца, печени и почек.

Наименее вредным алкогольным напитком, по словам эксперта, является вино при употреблении в небольшом количестве. Однако следует учитывать тот факт, что из-за низкого содержания спирта человек не способен контролировать количество выпитого – и таким образом увеличивается нагрузка на печень.

Напомним, что специалист назвала салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.