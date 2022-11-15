Ученые нашли гормон, определяющий риск возрастных заболеваний у мужчин

Уровень этого гормона не меняется на протяжении всей жизни.

Исследователи из Ноттингемского университета (Англия) обнаружили инсулиноподобный пептидный гормон INSL3, по уровню которого, как оказалось, можно прогнозировать возрастные заболевания у мужчин.

Результаты исследования были опубликованы в Frontiers in Endocrinology.

Специалисты выяснили, что этот гормон вырабатывает в период полового созревания теми же клетками яичек, что и тестостерон. Но в отличие от последнего, его уровень в крови остается неизменным на протяжение всей жизни. И он является важным биомаркером, с помощью которого можно прогнозировать возрастные заболевания.

Исследование показало, что уровень INSL3 в крови коррелирует с рядом таких болезней, как слабость костей, сексуальная дисфункция, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Например, высокий показатель гормона связан с повышенным риском развития гипертонии.

Результаты исследования также впервые показывают, что концентрация INSL3 в крови сильно может различаться в мужской популяции.

«Курсор» писал ранее, что в рамках поисках лекарств от Альцгеймера ученые провели необычный эксперимент. В органы дыхания мышей ввели «гормон счастья» — окситоцин. В результате китайские ученые из Токийского университета определили, что окситоцин имеет свойство активировать когнитивные процессы мозга.