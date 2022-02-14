Ученые назвали продукт, который ускоряет старение организма

Дэвид Ганн в ходе длительного исследования выяснил, что регулярное потребление сахара приводит к тому, что кости быстрее изнашиваются а кожа теряет свою эластичность

Ученый из Великобритании Дэвид Ганн в течение многих лет проводил собственные исследования, пытаясь выяснить, почему люди одного возраста выглядят по-разному. Британский эксперт провел собственное исследование и выяснил, что один из продуктов, который почти каждый человек употребляет ежедневно, может привести к быстрому старению организма.

Речь идет о сахаре. По словам ученого, он следил за здоровьем 600 добровольцев, у которых регулярно измерялся уровень сахара в крови. Оказалось, что участники с высоким уровнем сахара выглядели намного старше своих сверстников, которые минимизировали потребление этих продуктов. Все это происходит из-за образования свободных радикалов.

«Если вы не будете постоянно питать свои клетки, они погибнут. В результате кожа обезвоживается, теряет свою эластичность, на лице появляются мелкие морщинки, которые впоследствии становятся более заметными», — объясняет врач.

Далее он сказал, что простые углеводы делают коллаген очень хрупким, что приводит к быстрому износу костей, хрящей и кровеносных сосудов, разрушая их функции и вызывая старение.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

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